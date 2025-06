UN WEBINAR SU AVVISO PER LA BIODIVERSITA’ E L’AMBIENTE PROMOSSO DALLA REGIONE ABRUZZO

L’AQUILA- Rafforzare la protezione della natura e della biodiversità, migliorare la qualità degli ecosistemi e ridurre le pressioni ambientali, anche nei contesti urbani. Con questa finalità la Regione Abruzzo promuove l’Avviso “Tutela della biodiversità e miglioramento degli ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000”, finanziato dal PR FESR 2021–2027.

Per accompagnare i beneficiari nella fase di predisposizione delle proposte progettuali, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 11.00, si terrà un webinar informativo aperto ai Comuni e alle Unioni di Comuni i cui territori ricadono nei Siti Natura 2000. L’incontro ha l’obiettivo di fornire chiarimenti tecnici e supporto operativo. Il webinar rappresenta inoltre un momento di accompagnamento per favorire la più ampia partecipazione alle opportunità offerte dal Programma. L’iniziativa si inserisce in una strategia di valorizzazione del patrimonio naturale abruzzese, che vede nei fondi europei uno strumento concreto per la rigenerazione ecologica e il rafforzamento delle aree protette.

I lavori saranno aperti dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ai Parchi e Riserve naturali, Emanuele Imprudente. Seguirà l’intervento del dirigente del servizio Foreste e Parchi del Dipartimento Agricoltura, Sabatino Belmaggio, mentre i tecnici della Regione presenteranno i dettagli dell’Avviso e le modalità di caricamento dei progetti sulla piattaforma informatica.

“Abbiamo messo a disposizione dei Comuni strumenti concreti per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale, grazie ai fondi europei – spiega il vicepresidente Imprudente. L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali nella delicata gestione delle aree protette e nell’armonizzare il rapporto tra uomo e natura, attraverso interventi intelligenti e sostenibili, nella consapevolezza che la tutela della biodiversità rappresenta anche una leva di crescita, identità e coesione.”

Gli interventi previsti dall’Avviso mirano a mitigare il rischio di incidenti con la fauna selvatica, migliorare la gestione dei rifiuti nei centri urbani, ridurre i conflitti tra attività umane e specie animali e promuovere la rinaturalizzazione e l’insediamento di specie autoctone. Lo sportello telematico per la presentazione delle domande è attivo fino alle ore 12.00 del 30 luglio 2025. La documentazione completa è consultabile sul portale Coesione Abruzzo.