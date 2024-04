UNA CONVIVIALE AL PANATHLON CLUB DEDICATA AI SUCCESSI DEL BASKET ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il Panathlon Club L’Aquila ha tenuto in data 18 aprile, nel Ristorante” Arcobaleno” dell’omonimo complesso sportivo, la tradizionale conviviale. La serata è stata dedicata al basket ed ha avuto come ospiti d’onore Roberto e Paolo Nardecchia, rispettivamente presidente e direttore tecnico del Nuovo Basket Aquilano e Roberto Ciuffini, team manager della stessa Società.

In apertura di serata è stato ricordato l’autentica impresa dell’Aquila Rugby che il 23 aprile del 1994 conquistò a Padova il quinto scudetto della sua storia, contro tutti i pronostici, al termine di un incontro dove cuore, grinta, spirito di squadra ed il calore di una intera città ebbero la meglio sui favoritissimi avversari. Al riguardo il Presidente del Panathlon Natalino Benedetti ha comunicato di aver ricevuto l’invito a partecipare alle manifestazioni in programma la prossima settimana, invito esteso a tutti i Soci. Tornando al basket, sono state evidenziate le iniziative svolte dal Nuovo Basket Aquilano, in particolare nell’immediato post-sisma, volte alla riaggregazione sociale, alla tolleranza, al rispetto delle regole e degli avversari, valori propri del Panathlon, iniziative che hanno contribuito in modo determinante ad evitare l’abbandono della città.

Il Presidente Roberto Nardecchia ha quindi illustrato il Palmares, i campionati e l’attività che svolgono e che vedono in campo oltre 300 giovani atleti che sono la base che ha portato il Club a raggiungere dopo 30 anni la serie B interregionale ed è notizia di solo qualche giorno fa l’avvenuta conferma in detta serie. Ha quindi illustrato come si è arrivati alla costruzione del “PalaAngeli” e come detta struttura sia ormai un po stretta per lo sviluppo che ha avuto il Club negli ultimi anni e per una serie B interregionale.

Il direttore sportivo Paolo Nardecchia ha evidenziato i principi fondamentali ed educativi dello sport, l’importanza di educare a tali valori anche i genitori e di avere un squadra d’èlite che traini tutto il movimento mentre il team manager Roberto Ciuffini ha rappresentato l’importanza e la delicatezza del raccordo tra società, tecnici, atleti e genitori. In conclusione di serata si è appresa “in diretta” ed è stata accolta da un lungo applauso la notizia della vittoria a Chieti per 84-59 del Campionato Under 19 Gold Abruzzo. Con tale vittoria i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano si sono laureati campioni regionali 2024 bissando il titolo vinto anche lo scorso anno ed accederanno alle fasi intereggionali per l’accesso alla Finale Nazionale.