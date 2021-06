“UNA CUM ILLIS”: NOMINE PASTORALI 2021-2022 CHIESA LANCIANO-ORTONA

LANCIANO – “Tenuto conto delle necessità pastorali di alcune Comunità Parrocchiali che sono nella nostra Chiesa, volendo venire incontro ai desideri e alle legittime aspettative dei presbiteri in servizio e al fine di promuovere sempre meglio il Bene Comune della Chiesa locale; dopo aver riflettuto e pregato, ascoltate le persone interessate e considerate le reali situazioni di alcune Comunità, comunico che, dal primo settembre 2021, vi saranno i seguenti avvicendamenti pastorali”.

Ad annunciarlo monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo della Chiesa di Lanciano-Ortona. Di seguito la nota completa:

– nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Lanciano, la Cura Pastorale sarà affidata alla Comunità religiosa dei Missionari del SS. Sacramento, finora impegnati nelle Comunità parrocchiali di S. Maria delle Grazie e S. Leonardo Abate in Ortona, e nel servizio ministeriale presso l’Ospedale civile di Ortona. A p. Vincent MATHEW sarà affidato l’ufficio di Amministratore parrocchiale; a lui sarà affiancato, in qualità di Vicario Parrocchiale, p. Pius CHITTILAPPILLY, che continuerà a svolgere il delicato ministero di esorcista diocesano.

P. Alexander ANISH JOSEPH e p. Varghese JOBISH THOMAS coadiuveranno i confratelli suindicati con gli incarichi rispettivi di Cappellano dell’Ospedale Civile di Lanciano e Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Madonna del Carmine in c.da Madonna del Carmine di Lanciano.

– Nella Parrocchia di S. Maria delle Grazie in Ortona sarà nominato Amministratore Parrocchiale il Rev.do Graziano MASTROLEO, che lascerà la Comunità di Madonna del Carmine in Lanciano; insieme a lui, svolgerà servizio in qualità di Vicario parrocchiale il Rev.do Juan Orlando HERNANDEZ HERNANDEZ, finora Amministratore parrocchiale presso le Parrocchie di Maria SS. delle Grazie in C.da S. Apollinare di San Vito Chietino e di S. Filippo Neri in C.da Guastameroli di Frisa.

– Nella Parrocchia di S. Filippo Neri in C.da Guastameroli di Frisa andrà il Rev.do Massimo STORELLI in qualità di Amministratore Parrocchiale, dopo aver svolto servizio ministeriale presso la Comunità parrocchiale del SS. Cuore di Gesù in Lanciano come Vicario parrocchiale.

– Nella Parrocchia di Maria SS. delle Grazie in C.da Sant’Apollinare di San Vito Chietino rivestirà l’incarico di Amministratore Parrocchiale p. Rintu JOSEPH KOOTTAKKARA, dei Missionari del SS. Sacramento.

– Nella Parrocchia di S. Leonardo in C.da Villa S. Leonardo di Ortona sarà Amministratore Parrocchiale il Rev.do Jean Claude MUTOKA, lasciando di conseguenza le Comunità di S. Antonio di Padova in C.da Villa Grande di Ortona e SS. Cuore di Gesù in C.da Villa S. Nicola di Ortona.

– Le Comunità parrocchiali di S. Zeffirino in C.da Villa Caldari di Ortona, Cristo Re in C.da Riccio di Ortona e Immacolata Concezione in C.da Foro di Ortona, saranno guidate in solido dai presbiteri della Congregazione Missionaria dei Servi del Figlio di Dio: p. Bertin MUTOMBO KONGOLO, p. Henri NZAJI TSHIBADI, che lasceranno la Comunità parrocchiale di S. Giuseppe in Ortona, e p. Dieudonnè KAZADI RUTA MISHIND insieme a p. Andrè Marie MULOMBO KAZADI, entrambi già in servizio presso le Parrocchie di Immacolata Concezione e Cristo Re.

– Nella Parrocchia di S. Giuseppe in Ortona il Rev.do Rolando PEREZ DE LEON, trasferendosi dalle Parrocchie di S. Matteo Apostolo in Poggiofiorito e S. Michele in Arielli, sarà il nuovo Amministratore parrocchiale.

– L’incarico di Amministratore parrocchiale della Parrocchia di SS. Salvatore in Ari sarà affidato al Rev.do Valery MUSHAGALUSA POLISI, di ritorno da un’esperienza pastorale presso l’Arcidiocesi di Chambery.

– La Parrocchia di SS. Salvatore in Crecchio sarà guidata, in qualità di Amministratore parrocchiale, da p. Joseph KOREN JOSE, in collaborazione con il Vicario parrocchiale, p. George ALEX BIJI, i quali hanno svolto finora incarichi di Amministratore presso la Comunità parrocchiale di Tollo e Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Cattedrale S. Tommaso apostolo in Ortona.

– In collaborazione con gli Amministratori parrocchiali della Parrocchia di Spirito Santo in Lanciano, della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli in Ortona e della Parrocchia di S. Tommaso Apostolo in Ortona, saranno nominati come Vicari Parrocchiali rispettivamente il Rev.do Alessandro LUCCI, da poco tornato in Diocesi dopo un’esperienza pastorale con l’Istituzione L’Opera della Chiesa, il Rev.do Jean Pierre KATIA KAKULE, il quale presterà anche servizio come Cappellano presso l’Ospedale Civile di Ortona, e infine p. Rijo Jacob KADAPARAMBAN, membro alla Società missionaria di S. Tommaso Apostolo.

Volendo continuare a costruire istituzioni pastorali sempre più incentrate all’unità e, rimettendo in moto processi comunitari di unificazione, voluti già dal mio predecessore, Mons. Enzio D’ANTONIO, saranno costituite formalmente tre nuove Unità Pastorali, realtà volte alla creazione di sinodalità concreta:

– Unità Pastorale della Marrucina, formata dalle Comunità di S. Michele in Arielli e S. Matteo Apostolo in Poggiofiorito; Amministratore parrocchiale sarà il Rev.do Augustin MUTOMBO WENDA, finora Amministratore presso S. Zeffirino in C.da Villa Caldari di Ortona.

– Unità Pastorale della Venna, formata dalle Comunità di Maria SS. Assunta in Tollo e Ss. Filippo e Giacomo Apostoli in Canosa Sannita; saranno guidate in solido dal Rev.do Paul HUBERT BOTOMANGA e dal Rev.do Angelo SALVATORE.

– Unità Pastorale del Moro, formata dalle Parrocchie di S. Antonio di Padova in C.da Villa Grande di Ortona e SS. Cuore di Gesù in C.da Villa S. Nicola di Ortona; la cura pastorale sarà affidata in solido al Rev.do Jacques MULAMBA MULAMBA e Rev.do Gregoire KIPANGE MUKONKOLE, entrambi in servizio fino ad oggi nella Comunità parrocchiale di SS. Salvatore in Crecchio.

Approfitto per ringraziare i presbiteri che si sono resi disponibili e aperti a queste nuove esperienze di servizio pastorale per la Comunità diocesana. Insieme a loro, mi sia concesso di dire il mio personale “grazie” ai presbiteri che hanno scelto di servire Dio e il suo popolo in altre chiese locali. Per loro rimangono immutati l’affetto e la stima.

Gli Uffici di Economato e Cancelleria si prodigheranno affinché sia predisposta un’agenda funzionale alla organizzazione dei numerosi passaggi amministrativi di consegne: occasioni utili di conoscenza, seppur propedeutica, dei nuovi luoghi di servizio.

Metto nelle mani della Beata Vergine Maria, Madonna del Ponte, e del Beato Apostolo Tommaso, nostri Patroni, le preghiere di tutto il popolo frentano in cammino.