“UNA DOMENICA FUORI PORTA” TORNA SULLE COLLINE TERAMANE, ALLA SCOPERTA DELLA CANTINA BOSSANOVA

CONTROGUERRA – Dopo la tappa a Villamagna (Chieti), alla scoperta di una delle denominazioni più piccole d’Italia e la più giovane d’Abruzzo, “Una domenica fuori porta” fa rotta sulla provincia di Teramo.

La rassegna enogastronomica itinerante che propone un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, con l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati, toccherà infatti la cantina Bossanova che presenta vini autoctoni di alta gamma, originari della più significativa porzione del contesto enoico delle colline teramane: Controguerra.

Analogamente a Jobim, Moraes e Gilberto che resero la musica Bossanova un mood condiviso planetariamente, Nat Colantonio e Andrea Quaglia producono un vino di territorio ma capace di riverberi emozionali che ambiscono al cosmopolitismo.

Reduci da attività in altri settori, Andrea e Nat decidono di tornare alla terra e coltivare la vite secondo un approccio inedito: deferente rispetto per la biodiversità e levità dei processi enologici. Qui lavorano con un approccio all’intersezione tra ritualità ancestrali e consapevolezze moderne, dove si evita l’impatto di qualsivoglia sofisticazione.

Oggi l’azienda agricola conta 26 ettari di cui 9 dedicati alla viticoltura, 2 ettari di ulivi ed i restanti 15 divisi tra seminativi, prati e boschi. In una terra di forte tradizione vitivinicola, Bossanova porta contaminazioni e guarda al futuro con l’obiettivo di far conoscere sempre più i magnifici vitigni autoctoni.

La Cantina produce Cerasuolo d’Abruzzo Doc, Trebbiano d’Abruzzo Doc e due Montepulciano d’Abruzzo Doc e Docg.

Dopo la visita dell’azienda, tra campagna, cantina e degustazione, ci si sposterà per il pranzo nell’osteria di campagna Masseria Tattoni a Bellante, dove lo chef Angelo Monticelli interpreta in chiave moderna i “mostri sacri” della cucina teramana, e non solo.

I costi di ciascuna giornata della rassegna variano tra i 50 e i 65 euro e comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi saranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni.

Per informazioni, costi e prenotazioni: [email protected], 0862-295927 o 345-5817185.

Una Domenica Fuori Porta, con le media partnership di Virtù Quotidiane e Radio L’Aquila 1, è realizzata anche grazie al sostegno di Dg Promotion, Jollygraph, Marcantonio Beverage, Ristorante Elodia e Aquila Car.