UNA DOMENICA SPECIALE PER IL PARCO SIRENTE VELINO: ARRIVA IL MAMMUT DI TERRE SONANTI A FAGNANO ALTO

FAGNANO ALTO – Non si ferma il viaggio del Mammut di Terre Sonanti che, questa domenica, 27 ottobre, farà tappa nella chiesa di San Sebastiano, a Corbellino di Fagnano Alto (L’Aquila).

Le performance del Mammut itinerante sono partite lo scorso 14 settembre al Castello Cinquecentesco, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra persone, enti, associazioni, artisti, studenti e comunità.

Il Mammut arriverà nel pomeriggio, alle ore 15:30, nella Chiesa di San Sebastiano e sarà accompagnato da musica, arte e racconti. Non sarà, tuttavia, l’unico appuntamento che animerà la domenica nel territorio del Parco Sirente Velino, partner dell’iniziativa.

In mattinata, infatti, a partire dalle ore 10 è in programma la Camminata patrimoniale promossa e organizzata dal Parco regionale Sirente Velino, in collaborazione con le associazioni Oro Nero e Codirosso. Il percorso comincerà dall’Eremo di Ripa di Fagnano Alto, punto di ritrovo e start della Camminata.

Sarà una passeggiata alla scoperta del territorio che vedrà i partecipanti ammirare l’Eremo di San Rocco e il borgo di Castello di Fagnano Alto, per poi proseguire la passeggiata naturalistica per raggiungere il borgo di Corbellino e visitare la mostra allestita all’esterno della Chiesa di San Sebastiano.

I partecipanti dovranno essere automuniti e potranno partecipare all’iniziativa indossando scarpe comode: tutti coloro che prenderanno parte all’evento sono pregati di portare con sé il pranzo al sacco.

Per effettuare la prenotazione si può contattare l’architetto Lucia Valente al numero 333/2900632.