“UNA GITA FUORI PORTA”: L’ESTATE MAGICA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PROTAGONISTA DOMANI SU SKY

ROSETO – Le meraviglie di Roseto degli Abruzzi protagoniste del format “Una gita fuoriporta” in onda su Sky. Martedì 23 luglio alle 22:00 circa, un imperdibile episodio inedito della serie tv original dedicata all’esplorazione di destinazioni dallo straordinario fascino, andrà alla scoperta di Roseto degli Abruzzi.

“Una gita fuoriporta” è uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

La trasmissione torna sulla riviera adriatica per raccontare un effervescente mix di proposte turistiche dal fascino costiero che caratterizzano Roseto degli Abruzzi: dal mare ai borghi storici come quelli di Montepagano e Cologna Paese, fino ai percorsi ciclopedonali e agli incontri “di gusto” con le tante eccellenze locali.

Non è solo la bellezza paesaggistica ad attirare i viaggiatori in questa terra ricca di storia e cultura; gli eventi, infatti, sono una grande attrazione che accompagna l’estate di tanti turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Con Roseto che si conferma come un territorio di vacanza ideale per le famiglie.

In questo episodio dal sapore estivo, con David Romano, conduttore e giornalista del programma TV, sarà possibile immergersi in un itinerario dedicato all’intero comprensorio rosetano; attraverso i racconti di operatori e Amministratori Comunali, e con la partecipazione straordinaria della mascotte “Ros”, si potranno ammirare le tante meraviglie custodite in un territorio ricco di tesori.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 23 luglio alle 22.00 circa (l’inizio dell’episodio può variare di qualche minuto), su tutte le piattaforme disponibili unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale:

Sky canale 222

Canale 60 digitale Terrestre Sport Italia (tasto rosso del telecomando)

Canale 259 nuovo digitale terr. HbbTV

Live streaming su bikechannel.it (Portale di Tiscali Italia)

On demand sul sito unagitafuoriporta.it