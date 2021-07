UNA LEGGE QUADRO SULLE CALAMITA’ NATURALI, MAURIZIO LANDINI ALL’AQUILA; LA DIRETTA

L’AQUILA – “Una legge quadro” (diretta dall’Aquila su Collettiva.it dalle ore 10). Per ridurre l’impatto delle calamità naturali, garantire una qualità della ricostruzione, favorire la salvaguardia dai rischi, la Cgil presenterà le proposte per una legge quadro. E’ il tema del convengno in scena all’Aula magna del dipartimento Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila a cui parteciperà il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. La diretta.