UNA NUOVA STRADA COLLEGHERA’ SAN VITO CHIETINO, LANCIANO E CASTEL FRENTANO: ECCO IL PROGETTO

LANCIANO – “Collegare la costa alle aeree interne e far diventare questa regione sempre più sostenibile. E’ questa la mission della Nuova Via Per L’Abruzzo, il percorso lungo 21 chilometri sull’area di sedime della ferrovia dismessa che collegherà i Comuni di San Vito Chietino a Castel Frentano”.

Con queste parole, ieri Nicola Campitelli, assessore regionale all’Urbanistica, alla Pianificazione Territoriale e alla transizione energetica ha aperto i lavori dell’evento che si è svolto a Lanciano in Corso Trento e Trieste. Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo e dal MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e vedrà nello specifico la realizzazione di un percorso lungo 21 chilometri sull’area di sedime della ferrovia dismessa che collegherà i Comuni della provincia di Chieti, San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni, Lanciano e Castel Frentano, riconvertendo il tracciato ferroviario esistente e non più utilizzato.

All’evento di presentazione, gremito di persone, sono intervenuti anche Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Salvatore Corroppolo, esperto in materia ambientale e in programmazione Fondi SIE e FSC del MASE, Filippo Paolini, sindaco di Lanciano e Enrico Dolfi, direttore divisione ferroviaria TUA. L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale nell’ambito delle iniziative denominate Terrà, l’ambiente in cui vivremo, che è il Forum della transazione energetica promosso dalla Regione Abruzzo, giunto alla sua seconda edizione.

“Abruzzo regione leader tra ambiente e industrializzazione in equilibrio tra ciò che sono le esigenze antropiche e la tutela e la salvaguardia dell’ambiente –ha aggiunto Campitelli- Questo progetto sarà finanziato con 16 milioni di euro, dei quali 6 investiti dalla Regione e i restanti 10 messi a disposizione dal MASE. Nello specifico 4,5 milioni di euro sono mirati per il progetto che presentiamo oggi e che vede come soggetto attuatore la TUA. Sulla scia delle azioni di questo governo, l’intento è incentivare la mobilità sostenibile, a favore dei cittadini e dei turisti, mediante interventi di potenziamento dell’intermodalità bici-treno. Il titolo dell’evento Una nuova via per l’Abruzzo, non vuole solo riferirsi alla nuova infrastruttura che presentiamo oggi, questa bellissima nuova via ciclabile, ma anche un nuovo modello di amministrazione che questo assessorato e questa giunta in generale, guidata da Marsilio, hanno dimostrato con il loro operato”.

“Questa Nuova Via Per L’Abruzzo – ha concluso il presidente Marsilio- è un progetto nel quale abbiamo creduto fortemente da subito e vuole riconnettere alla Via Verde della Costa dei Trabocchi il percorso ciclo-pedonale tra i più suggestivi d’Italia, le aree interne creando così anche un collegamento tra mare e zone interne. In Italia non si è mai sviluppata una vera cultura della ciclabilità, viviamo perennemente nel traffico e il sogno che stiamo costruendo qui in Abruzzo è rendere questa regione sempre più sostenibile anche attraverso progetti che incentivano l’uso delle due ruote”.