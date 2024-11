UNA PANCHINA ROSSA NEL COMANDO DEI CARABINIERI DI TERAMO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

TERAMO – Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 10.00, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, verrà installata e inaugurata una “Panchina Rossa”, come segno di solidarietà contro la violenza sulle donne.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo come per altro l’intera Istituzione sono da sempre a fianco delle donne maltrattate, a Teramo diversi militari tra cui anche personale femminile ha frequentato degli importanti e selettivi corsi presso l’I.S.T.I. (Istituto Superiore Tecniche Investigative), organizzati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e tenuti da Ufficiali e Sottufficiali del RACIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), Magistrati, Docenti universitari, Esercenti professioni sanitarie (Psichiatri, psicologi, etc), che hanno consentito di specializzare dei Carabinieri, già di per se dotati di carattere aperto al dialogo e all’ascolto, nel delicato e importante settore.

Nel corso del 2024 i Carabinieri di Teramo hanno proceduto per 118 “Codici Rossi”, che hanno generato il medesimo numero di denunce all’A.G. inoltre nello specifico settore sono stati operati: 32 arresti (considerando quelli in fragranza e su ordine dell’A.G.); eseguito: 39 divieti di avvicinamento disposti dall’A.G., 24 allontanamenti dalla casa familiare e 8 ammonimenti.

L’ultimo episodio in ordine temporale è accaduto a Silvi Marina dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato, su ordine dell’A.G. di Teramo, un uomo il quale, nonostante posto agli arresti domiciliari, continuava a perseguitare telefonicamente la ex convivente. Lo stesso era stato denunciato dai Carabinieri di Silvi ad inizio del corrente mese, quando la pattuglia era intervenuta a seguito di una animata lite, nell’occasione la donna denunciò l’uomo quale autore di continui maltrattamenti verso di lei, della madre e del figlio che andavano avanti oramai da un anno.

All’esito delle indagini svolte dai Carabinieri, pochi giorni dopo i primi fatti, il Giudice del Tribunale di Teramo ha emesso nei confronti dell’uomo la custodia cautelare agli arresti domiciliari presso una abitazione diversa da quella coniugale, con divieto di avvicinamento e di comunicare con la ex convivente. L’uomo ha tuttavia disatteso le prescrizioni imposte dal Giudice, infatti in più circostanze ha mandato dei messaggi alla moglie intimandogli di ritirare la denuncia. Anche in questo caso i Carabinieri di Silvi hanno notiziato l’A.G. che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, prelevato dal luogo di detenzione domiciliare ed espletate le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Teramo.