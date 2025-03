“UNA PIAZZA PER L’EUROPA”: COOP ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE CON DELEGAZIONI DI SOCI

ROMA – Vocata alla comunità, alla cooperazione e all’unione, Coop aderisce all’iniziativa “Una piazza per l’Europa” portando la partecipazione di delegazioni di soci di tutte le cooperative di consumatori associate.

“La proposta lanciata risponde a una esigenza forte che anche i nostri soci stanno manifestando nei territori chiedendoci da subito di fare parte di questa giornata – osserva Ernesto Dalle Rive, Presidente Ancc-Coop, l’associazione nazionale di rappresentanza istituzionale delle cooperative di consumatori – Già solamente il nostro nome racconta quanto la collaborazione sia nel nostro DNA. Lo è dalla fondazione, da quei 170 anni fa che abbiamo festeggiato nel 2024 e di cui andiamo fieri. In questa occasione scegliamo di esserci perché auspichiamo un Europa più unita e capace di contrastare i rischi di un oscurantismo sociale, economico e politico così evidenti in questa fase, un’Unione che abbia una voce, una visione e che restituisca alle nuove generazioni fiducia nel futuro. Non sappiamo se manifestare nelle piazze, come lo stesso Michele Serra si chiede, abbia ancora quel valore universale che gli veniva riconosciuto nel passato, ma per noi la condivisione di luoghi e azioni rimane imprescindibile e per questo scegliamo di esserci”.

Coop è tra i soci fondatori di Eurocoop che unisce le esperienze delle cooperative di consumatori in 20 paesi del Vecchio Continente, insieme a Eurocoop aderisce all’Alleanza Internazionale delle Cooperative, unione a livello globale, e prende fattivamente parte nel 2025 all’Anno Internazionale delle Cooperative 2025 (IYC2025), promosso dall’ONU per la valorizzazione del ruolo della cooperazione dal tema “Building a better world together”.