“UNA PIAZZA PER L’EUROPA”: PAGLIA E RADICA, “FIERI CHE ALI ABRUZZO ABBIA CONTRIBUITO AL SUCCESSO”

ROMA- “Siamo orgogliosi che ALI Abruzzo abbia contribuito al successo della manifestazione per l’Europa di oggi a Roma, con l’organizzazione assieme ad altri di quattro pullman che hanno portato nella capitale circa 250 persone”: lo dichiara il direttore di ALI Abruzzo Alessandro Paglia.

Il presidente Angelo Radica aggiunge: “C’erano numerosi sindaci e amministratori, anche dalla nostra regione. Un’Europa più forte, che sappia trovare motivazioni e strumenti per avanzare nel processo di coesione, è una garanzia e un riferimento anche per i presidi sul territorio. A cominciare dai territori più fragili. Auspichiamo perciò che il segnale di oggi sia solo il primo, e il primo passo di un percorso che ricorderemo come uno scatto di orgoglio dell’Europa, l’Europa dei cittadini”.