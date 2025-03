LANCIANO – Il tracciato storico dell’ex Ferrovia Adriatico Sangritana che collega San Vito Marina a Castel Frentano diventa una pista ciclabile: nasce così “Binaria”, la strada ferrata che incontra le due ruote, “un nuovo modello di mobilità sostenibile che collega la via Verde alle aree interne”

Il progetto di trasformazione è stato presentato questa mattina a Lanciano nell’officina storica dell’ex Ferrovia Adriatico Sangritana.

Presenti il presidente della Tua Spa, la società del trasporto unico abruzzese, Gabriele De Angelis, il consigliere delegato alla ferrovia della Tua Spa Pasquale Di Nardo, il consigliere regionale con delega alla Tutela del Paesaggio e del Territorio Nicola Campitelli, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed i sindaci del territorio.

IL PROGETTO

È stato finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e dalla Regione Abruzzo per un importo di 7.578.255,66 euro.

L’accordo di programma è stato approvato con DGR numero 361 del 20 giugno 2023. Soggetto attuatore del progetto Tua Spa. Si tratta di un nuovo modello di mobilità sostenibile che collega la Via Verde alle aree interne.

TERRITORIO

La pista ciclabile si sviluppa per 23 chilometri. I comuni interessati dal progetto sono San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Treglio, Lanciano e Castel Frentano.

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI

Sono previsti 360 giorni per realizzare l’opera.

SERVIZI INTEGRATI

Le ex strutture delle fermate, i caselli e le stazioni saranno trasformate in ciclostazioni attrezzate a servizio dell’utenza. Offriranno noleggio di e-bike, con relative colonnine di ricarica, rastrelliere, officine per la manutenzione delle biciclette, punti informativi e aree dedicate alla piccola ricettività diffusa.

Questi servizi renderanno l’esperienza cicloturistica comoda e accessibile, promuovendo una mobilità sostenibile e valorizzando il territorio.

La ciclovia sarà illuminata adottando soluzioni a basso impatto ambientale. Tutto il sistema sarà alimentato da fonti rinnovabili e utilizzerà tecnologia led ad alta efficienza. Infrastrutture: Marsilio a Lanciano per lanciare Binaria Il Presidente: entro fine 2026 contiamo di inaugurare l’opera

Nel corso della presentazione Marsilio ha dichiarato: “C’era qualche perplessità del Ministero dell’Ambiente che non voleva destinare i fondi per l’abbattimento della CO2 alla realizzazione della pista ciclabile che collegherà San Vito a Castel Frentano ma noi abbiamo affrontato la discussione ed abbiamo finito per vincere la battaglia visto che il Ministero ha riconosciuto che il nostro progetto era più che corretto tanto è vero che lo stanno riproponendo anche in altri luoghi. Per abbattere la CO2 – ha detto il presidente – non c’è niente di meglio che spostare la mobilità su quella sostenibile e la bicicletta è senz’altro la regina di questo tipo di mobilità”.

Il presidente ha poi spiegato che “come è già accaduto per la Via Verde della Costa dei trabocchi, un tratto ferroviario non più utilizzato diviene una struttura di base per realizzare rapidamente ad un costo, anche questo, sostenibile, una nuova pista di 23 chilometri che arricchirà l’offerta turistica e non solo. L’obiettivo – ha concluso – è quello di creare le condizioni per sognare e avere l’ambizione di ospitare grandi eventi. Non resta, quindi, che mettersi al lavoro e, al massimo, in un anno e mezzo a partire da oggi, presumibilmente per la fine del 2026, se non si finirà prima, potremmo pensare di inaugurare questa nuova opera”.