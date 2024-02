UNA REALTA’ L’ELISUPERFICIE DI ORICOLA PER TURISMO E SERVIZI: L’ANNUNCIO UFFICIALE DI SANTANGELO

ORICOLA – “Con grande soddisfazione posso annunciare l’inaugurazione dell’Elisuperficie della Piana del Cavaliere a Oricola (L’Aquila). Un’opera che ho fortemente voluto affinché venga offerto un servizio importante legato al pronto intervento, molto utile per le emergenze sanitarie e nell’antincendio boschivo”.

A dirlo è Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, in occasione dell’attivazione dell’Elisuperficie a Oricola e ricorda il valore ambientale e culturale della zona, nell’ottica di una valorizzazione in termini di turismo e di servizi.

“Il nostro territorio è ricchissimo da un punto di vista paesaggistico e culturale, basti pensare allo scenario della Piana del Cavaliere dove a Pereto Federico II di Svevia, nel 1096, volle edificare un castello a difesa e controllo del suo Impero, conferendo alla zona l’appellativo di Porta d’Abruzzo. Un luogo come tanti altri della nostra Regione dove la bellezza dei paesi arroccati incontra la magnificenza dell’ambiente circostante che racchiude tesori unici come le Grotte di Pietrasecca, da sempre richiamo di turisti e appassionati. Per questo è fondamentale – sottolinea Santangelo – investire sulle opere pubbliche e sui servizi, affinché i luoghi possano essere pienamente vissuti, valorizzati e si generino nuovi posti di lavoro, con le imprese e il turismo” conclude.