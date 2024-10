UNA ROSA PER NORMA COSSETTO: OGGI MANIFESTAZIONE A L’AQUILA, “NON DIMENTICARE IL SUO SACRIFICIO”

L’AQUILA – “Il ricordo e la memoria sono importanti, il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato”.

Così, in una nota, Fabio Pace, responsabile regionale del Comitato 10 Febbraio, a margine della manifestazione patriottica “Una rosa per Norma”, che si è svolta oggi, alle 15, in via Norma Cossetto, all’Aquila.

La manifestazione è stata promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento, che si è svolto con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale, ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Roberto Santangelo, dei consiglieri comunali Claudia Pagliariccio, Livio Vittorini, Guglielmo Santella, Maura Castellani, Tiziana Del Beato, Laura Cococcetta, Leonardo Scimia, oltre che di moltissimi cittadini.

“Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana – aggiunge Pace – È stata una manifestazione condivisa che ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini presenti”.