UNA SPECIALE BICI ELETTRICA PER DISABILI DONATA A CONFAD REGIONALE DA “ABRUZZO AMORE”

PESCARA – Confad APS Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità sez. Abruzzo ha ricevuto in dono dall’Associazione Abruzzo Amore, una special bike elettrica del valore di circa 13.000 euro da mettere a disposizione delle famiglie con disabilità.

Questo particolare ausilio consente di passeggiare in bici assieme alla persona con disabilità in modo agevole e di usufruire dei servizi offerti dalla città, potendo dividere la parte trainante dalla carrozzina che accoglie il passeggero.

Confad Abruzzo esprime tutta la sua gratitudine all’Associazione Abruzzo Amore che ha compreso l’utilità e lo scopo di questo ausilio innovativo.

“La special bike sarà a disposizione gratuitamente di chi vorrà usufruirne consultando il sito www.confad.eu e prossimamente anche attraverso modalità più dinamiche per le famiglie” – commentato i referenti regionali Sabrina Angelini e Federico Di Felice Di Michele