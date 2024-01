UNA VIA INTITOLATA A FRANCESCA CHIODI VITTIMA DI FEMMINICIDIO NEL 1911: LA PROPOSTA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Una mobilitazione e una raccolta firme volta a intitolare una via o una piazza cittadina a Francesca Chiodi, storica cantante e attrice morta nel 1911, è stata avviata all’Aquila nel weekend. Diva dei cafè-chantant e del teatro di varietà, nonché simbolo di emancipazione femminile, uccisa quando aveva solo 27 anni, al culmine della sua carriera. Amore, passioni, tradimenti hanno accompagnato una vita da personaggio letterario, tanto che lo stesso Gabriele d’Annunzio si innamorò di lei.

Prima l’adolescenza difficile, poi il riscatto sul palcoscenico grazie a una voce fuori dal comune. Il nome d’arte era quello di Paolina Giorgi. Infine, la tragedia, che la vide giovane vittima di un omicidio-suicidio a Genova, nel 1911: pagò lo scotto di un amore non corrisposto e il fatto di cronaca fu raccontato dalle principali testate nazionali. La sua figura ha ispirato diverse opere letterarie (prima Silvio Spaventa Filippi, nel 1921; poi Corrado Augias, nella sua trilogia di libri noir anni ’80), e la sua tragica fine è stata un simbolo della battaglia femminile per anni.

All’Aquila contribuì alla nascita della ditta di trasporti Chiodi e Capranica. In occasione del suo compleanno, è stata ricordata la figura di Francesca davanti alla sua tomba, nel cimitero monumentale del capoluogo, e lanciata la proposta di intitolarle un luogo come già successo per altri celebri ospiti del cimitero monumentale dell’Aquila. “Ad oltre un secolo dalla sua scomparsa – spiega il collettivo FuoriGenere tra i promotori dell’iniziativa – è ingiustamente trascurata la memoria di questa donna che fu un luminoso esempio di emancipazione femminile, avendo esercitato in giovane età la professione di lavandaia e stiratrice prima di calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani”.

“Peraltro – ha ricordato Andrea De Petris nel portare avanti l’iniziativa – gli anni che aveva al momento della morte la rendono simbolicamente antesignana del club dei 27: quello dei musicisti scomparsi a questa età. Tra questi Jim Morrison, Jimi Hendrix e Amy Winehouse. Quest’ultima, curiosamente, è nata e morta esattamente 100 anni dopo Francesca Chiodi”.

