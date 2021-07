UNA VITA DA LIBIDINE: JERRY CALA’ PROTAGONISTA A BAGNI RIVIERA DI GIULIANOVA

GIULIANOVA – Una cavalcata tra canzoni e ricordi, monologhi e improvvisazioni con il pubblico, lungo una irresistibile carriera artistica: quella di Jerry Calà, che sarà il protagonista con il suo concert show “Una vita da libidine”, martedì 13 luglio a partire dalle ore 21a Bagni Riviera, rinomato stabilimento balneare e ristorante di Giulianova Lido, sul lungomare Zara.

Un atteso momento di buonumore e spensieratezza, dopo lunghi e durissimi mesi di emergenza covid, confida il gestore dello stabilimento, l’imprenditore abruzzese Graziano Forcini.

“Siamo stati oltre un anno ‘chiusi’ in casa o con molte restrizioni e comunque con la paura del virus e dei contagi, il ritorno alla normalità e alla libertà, sia pure nel rispetto di misure di prevenzione in determinate situazioni – afferma Forcini – ci ha affidato una maggiore responsabilità nel riproporre momenti di spensieratezza e di divertimento al mare: per questo, nel pensare di potenziare e variegare ancora di più la nostra offerta, si inserisce l’arrivo martedì prossimo di un mattatore della comicità e del buonumore come Jerry Calà. Siamo sicuri di fare cosa gradita ai nostri amici ma anche alla città di Giulianova”.

L’epopea dell’attore, musicista, regista catanese Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà, ha avuto il suo avvio a inizi anni ‘70 con il gruppo cabarettista I Gatti di Vicolo Miracoli, al fianco di Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini. Proseguita negli anni ’80 nel cinema come protagonista in film cult come Bomber, Vado a vivere da solo, e ancora I Fichissimi, Sapore di mare, Abbronzatissimi, Vacanze di Natale e Yuppies dei fratelli Vanzina, e in tante altre pellicole che lo hanno consacrato come uno dei volti più noti della commedia italiana. Si è cimentato anche in alcuni ruoli drammatici collaborando con Gian Luigi Polidoro, Pupi Avati e Marco Ferreri, vincendo sotto la regia di quest’ultimo il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993 per la sua interpretazione in Diario di un vizio.

Immancabili, nella serata di Giulianova anche le canzoni cult di Calà, che hanno rappresentato la colonna sonora della sua carriera, come, solo per citarne alcune, Prova, Capito!? e Maracaibo.

Dai primi giorni di luglio Jerry Calà è impegnato in un tour in giro per l’Italia che avrà il suo culmine il 20 luglio, giorno in cui all’Arena di Verona festeggerà i suoi 70 anni, con colleghi amici e tantissimi ammiratori.

L’evento di Giulianova necessita di prenotazione obbligatoria e avrà inizio alle ore 21 con una cena intrattenimento.

Questo il numero di telefono per info e prenotazioni: 339.494.1034