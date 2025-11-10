UNCEM ABRUZZO: BERARDINETTI CONFERMATO PRESIDENTE, ALL’AQUILA IL CONGRESSO NAZIONALE

10 Novembre 2025 16:52

Regione - Cronaca, Politica

SULMONA – Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie (L’Aquila), è stato confermato alla presidenza di Uncem Abruzzo, l’Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

“La rielezione di Berardinetti segna una continuità nel lavoro dell’associazione, che si occupa di rappresentare e tutelare le istanze dei territori montani della regione, che ospiterà il Congresso nazionale all’Aquila il 12 e 13 dicembre 2025, con delegati in arrivo da ogni parte d’Italia”, viene annunciato in una nota.





Al congresso, ospitato presso la sede del Parco della Majella a Sulmona, erano presenti sindaci e presidenti di Unione montana, diversi consiglieri regionali, il presidente nazionale Marco Bussone e il vicepresidente Luigi Fasciani.

“Con questa conferma – si legge ancora nella nota -, Berardinetti proseguirà il suo mandato nel rappresentare le sfide e le opportunità dei comuni montani abruzzesi, portando la voce delle aree interne nei tavoli decisionali regionali e nazionali. Subito dopo la rielezione a Sulmona, Berardinetti ha voluto rivolgere un messaggio ai presenti, sottolineando la gratitudine per la fiducia ricevuta”.

“Desidero ringraziare il Parco per l’ospitalità e il grande lavoro insieme, i sindaci e i presidenti di Unione montana, il presidente nazionale Marco Bussone, i sindaci e i consiglieri regionali presenti al congresso di Sulmona per la fiducia e il sostegno”, ha commentato il neo riconfermato pesidente che ha poi tracciato la rotta per il prossimo mandato, ponendo l’accento sulla “necessità di un impegno congiunto per le aree interne e per il rilancio dell’Appennino”.





“Insieme possiamo continuare a lavorare con impegno per i nostri paesi di montagna e per un Appennino abruzzese più forte e coeso, costruendo politiche che valorizzino davvero i nostri territori”, ha detto.

“Serve una azione forte della Regione – hanno riipetuto Berardinetti e Bussone – nel quadro di un Appennino vivo, che è coeso, che ha l’Abruzzo al centro di politiche nazionali per le montagne, anche alla luce della nuova legge per la montagna varata dal ministro Roberto Calderoli con il Parlamento”.

