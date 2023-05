UNDICI ANNI DI CALVARIO GIUDIZIARIO, ASSOLTI TUTTI IMPUTATI DITTA AUTOTRASPORTI DI PRATOLA PELIGNA

L’AQUILA – La Corte d’Appello dell’Aquila ha assolto tutti gli imputati della ditta di autotrasporti Di Nino Trasporti di Pratola Peligna (L’Aquila) accusati a vario titolo di estorsione, falso e truffa ai danni dello Stato.

Lo rende noto la stessa ditta. “Oggi per la grande famiglia della Di Nino Trasporti – si legge in una nota – è una giornata bellissima e colma di emozioni. Questa mattina la Corte D’Appello di L’Aquila ha assolto l’amministratore socio Piero Di Nino dall’accusa di estorsione e manomissione dei cronotachigrafi. Assolto l’amministratore socio Stefano Di Nino dall’accusa di manomissione dei cronotachigrafi. Assolti tutti gli altri imputati nostri collaboratori ed ex collaboratori”.

“Per undici anni – si prosegue nella nota – abbiamo portato avanti una battaglia per veder accertata l’assoluta innocenza, oggi la Corte ha accolto le nostre ragioni restituendoci serenità. Un grazie ai nostri avvocati, Roberto Borgogno, Antonella Di Nino, Angelo Pace, Amedeo Ciuffetelli. Ed ancora un grazie di cuore alle tantissime persone che non hanno mai dubitato della nostra correttezza continuando a sostenerci con forza”.