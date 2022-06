UNDIEMI, “PNRR COME TROIKA E MES: CI PRESTANO QUATTRO SOLDI NOSTRI E DISTRUGGONO LA DEMOCRAZIA”

L’AQUILA – “Ve l’ho già detto, il Pnrr è la Troika/Mes con le calze a rete: ci prestano nostri soldi in cambio della democrazia, con riforme imposte dal finanziatore, che ci dice che ce li eroga a rate così verifica passo dopo passo se ubbidiamo. L’Italia ha venduto la sua anima per quattro soldi”.

Lo afferma sul suo profilo Twitter Lidia Undiemi, dottore di ricerca in Diritto dell’economia all’Università di Palermo e consulente tecnico in materia di outsourcing e societarizzazioni, autrice, tra l’altro, di libri come “Il ricatto dei mercati: Difendere la democrazia, l’economia reale e il lavoro dall’assalto della finanza internazionale” e “La lotta di classe nel XXI secolo. La nuova offensiva del capitale contro i lavoratori: il quadro mondiale del conflitto e la possibile reazione democratica”, entrambi editi da Ponte alle Grazie.

“Il Mes, il Pnrr sono strumenti sovranazionali che hanno lo scopo di trasferire a tempo indeterminato il potere politico in mano a una élite, calpestando così la costituzione e il volere dei cittadini espresso tramite elezioni. Stanno distruggendo le fondamenta della democrazia”, aveva già ammonito Undiemi come ricordato da lei stessa nel suo profilo Twitter.