UNICH, CORSI DI LINGUE STRANIERE E DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CHIETI – Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto dalla professoressa Tania Zulli, organizza e gestisce anche quest’anno i Corsi di Lingue e di preparazione alle Certificazioni linguistiche. Le iscrizioni sono aperte. I corsi, programmati nel periodo ottobre 2021-gennaio 2022, si terranno on-line sulla piattaforma “Microsoft Teams”.

Il Cla (Centro Linguistico di Ateneo) offre la possibilità di seguire questi corsi con prezzo in convenzione riservato agli studenti, ai docenti, al personale tecnico-amministrativo della “d’Annunzio”, al personale amministrativo delle ASL e a quello della Polizia di Stato. I corsi in convenzione sono aperti anche agli studenti e ai docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado presenti nel comprensorio di Chieti e Pescara. È possibile inoltre richiedere convenzioni specifiche per gruppi numerosi. I corsi per la preparazione alle Certificazioni linguistiche disponibili sono: Inglese (Certificazioni “Cambridge”e“Ielts”); Francese (Certificazione “AllianceFrancaise”); Spagnolo (Certificazione “Cervantes”); Tedesco (Certificazione “Goethe”). Si organizzano inoltre corsi con rilascio di Attestato del CLA nelle lingue Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Serbo-croato, Arabo, Russo, Cinese, Portoghese, Giapponese, Albanese, Rumeno.

“La conoscenza delle lingue straniere – spiega la professoressa Tania Zulli, Direttrice del Centro Linguistico di Ateneo della “d’Annunzio” – è un requisito essenziale per la formazione professionale e personale di ognuno di noi e ad oggi rappresenta una delle competenze più richieste dal mondo del lavoro. Conoscere una lingua straniera non basta.-precisa la professoressa Zulli – Occorre che queste conoscenze siano verificate e accertate da enti accreditati in grado di erogare certificazioni riconosciute dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER). Le certificazioni linguistiche proposte dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università “G. d’Annunzio” rientrano tra quelle riconosciute dal MIUR e sono dunque spendibili sia in sede di concorsi pubblici che nel mondo del lavoro pubblico e privato”.