UNICH IN LUTTO, MORTO PER COVID EX RETTORE FRANCO CUCCURULLO: AVEVA 78 ANNI

CHIETI – E’ morto la scorsa notte, a causa del covid, il professor Franco Cuccurullo, ex rettore dell’Università d’Annunzio.

Cuccurullo aveva 78 anni ed era stato ricoverato nell’Ospedale santissima Annunziata di Chieti.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna, nel 1967, nel 1980 si era trasferito a Chieti, come professore incaricato di Patologia Medica, presso l’Università “G. d’Annunzio”.

Professore associato dal 1982 e ordinario di Medicina interna dal 1986, aveva presieduto la Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1987 al 1997.

Nel 1997 aveva inizia il primo mandato da rettore e aveva ricoperto l’incarico per 15 anni.

IL CORDOGLIO DI MARCO MARSILIO

“Esprimo il cordoglio personale e dell’intera Giunta per la scomparsa del professor Franco Cuccurullo già rettore dell’Università D’Annunzio. La comunità abruzzese perde una figura culturale e scientifica importante, che è stata riferimento della crescita universitaria in Abruzzo per quindici anni. Il futuro della ricerca nella nostra regione troverà sempre radici in tutto quello che il professor Cuccurullo ci ha lasciato come eredità”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

