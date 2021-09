UNICH, SARA’ POSSIBILE VACCINARSI ALLA “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”

CHIETI – In occasione de “La Notte Europea dei Ricercatori”, che si svolgerà venerdì prossimo, 24 settembre dalle ore 16:00, nel Campus universitario di Chieti, sarà possibile vaccinarsi contro il COVID-19 senza prenotazione. Grazie alla consolidata e proficua collaborazione con la Asl-02 di Chieti, infatti, l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” aprirà per l’occasione un hub vaccinale presso il “Pala Ud’A”, all’ingresso del Campus, che sarà attivo dalle ore 16:00 alle 23:00. Ad esso potranno accedere, oltre agli studenti ed al personale universitario, i Cittadini presenti alla manifestazione purché muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

L’intera linea vaccinale sarà gestita da personale medico e infermieristico messo a disposizione dalla ASL che, contestualmente, garantirà un accesso preferenziale alle vaccinazioni per gli studenti ed il personale della “d’Annunzio” presso il centro vaccinale di Colle dell’Ara. Il Responsabile ASL del centro vaccinale, dottoressa Rosa Borgia, coordinerà le attività sanitarie, mentre l’organizzazione sarà curata dal personale amministrativo e di supporto dell’Università “G. d’Annunzio”.

“La Notte Europea dei Ricercatori” che quest’anno è declinata sul tema “Ricercare la Bellezza” – spiega il professor Arcangelo Merla, Delegato del Rettore alla Terza missione di Ateneo e Responsabile del gruppo di lavoro che sta organizzando la manifestazione – è un momento straordinario di apertura e di incontro. Deve essere e sarà anche un momento di attenzione per la salute di tutti che un aspetto essenziale della bellezza umana. L’Università apre il suo meraviglioso Campus, con i laboratori e gli spazi della didattica, a tutti i Cittadini, soprattutto ai più giovani. I ricercatori di questo grande Ateneo usciranno dalle aule e dai laboratori scientifici e andranno incontro ai tanti visitatori, che certamente accoglieranno il nostro invito, per informarli, per interagire con loro, per rispondere alle loro domande, per far vivere a ciascuno un’esperienza unica. Tutti noi – precisa il professor Merla – in un’occasione di così grande qualità culturale e scientifica, dovremo avere attenzione per la salute di ognuno. Lo faremo accedendo al Campus correttamente con il nostro green pass, rispettando le regole di distanziamento, prenotando il nostro posto agli eventi che prevedono numeri limitati. Possiamo fare ancora di più grazie alla possibilità di fruire di questo hub vaccinale che aprirà appositamente qui, nel nostro Campus, per garantire il vaccino, gratuitamente e senza prenotazione, a chi non lo avesse ancora fatto e ha necessità di farlo. Insomma – conclude il professor Arcangelo Merla -ricercheremo la bellezza, così come invita a fare il tema scelto per questa edizione della manifestazione, e cureremo anche la bellezza della salute”.