TORREVECCHIA TEATINA – Saranno ben 33 gli studenti dell’Università telematica “Leonardo da Vinci”, Unidav, che domani si laureeranno in Giurisprudenza, Scienze dell’Economia e Scienze dell’Educazione e della Formazione.

“Ci prepariamo a una grande festa, un momento particolarmente bello non solo per le famiglie ma anche per noi, in quanto rappresenta la conclusione di un percorso ed incarna le nostre missioni: quella della didattica, della ricerca e della divulgazione sul territorio delle tante opportunità e delle offerte formative promosse dall’Unidav che, con questa ultima cerimonia del 2024, festeggia anche i 20 anni di attività”, commenta il professor Giampiero Di Plinio, rettore dell’Unidav, già professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, alla vigilia delle cerimonie di laurea di domani, mercoledì 13 novembre.

L’Unidav, nata nel 2004 sostenuta dalla Fondazione dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara, conta 600 studenti ed è l’unica tra le 11 telematiche italiane ad essere collegata ad una Università statale. L’università telematica, oltre ad offrire un percorso universitario triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, uno magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ed ancora master di I e II livello in Educazione e formazione, Economia e management, Salute e benessere, e da questo autunno in Nutrizione e clinica sportiva, promuove anche numerosi corsi di Alta formazione e di perfezionamento.

“Quest’anno celebriamo il ventesimo anniversario confermando il legame profondo e strategico con il territorio e con l’Università G. d’Annunzio sin dalla sua fondazione – spiega Di Plinio – Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita significativa nel numero di iscritti, contribuendo al rafforzamento dell’offerta formativa in ambito giuridico e didattico”.

“Le università telematiche raggiungono un obiettivo che quelle tradizionali non riescono a coprire: quello dell’alta formazione permanente di tanti strati sociali che per vari motivi non possono frequentare un’università classica – osserva Di Plinio – La telematica offre modelli di apprendimento fondati sulla possibilità di studiare in qualsiasi momento, di frequentare le lezioni quando possibile. Anche per questo le telematiche sono cresciute incredibilmente in questi anni e Unidav rappresenta un unicum, essendo l’unica realtà di questo tipo in Abruzzo”.

“La maggior parte dei nostri studenti, che poi si affezionano a Unidav – aggiunge -, ci racconta di preferirci ad una mastodontica università telematica con un’offerta didattica molto articolata, proprio perché siamo, per scelta, un’università telematica di nicchia, specializzata nel diritto e nel mondo della scuola, più vicina agli studenti e ai loro diritti e intendiamo fortificare questa visione. Puntiamo sulla qualità dei nostri docenti, dei nostri servizi, della nostra ricerca, oggi trasfusa anche in tre cicli di dottorato. Abbiamo due laboratori, un altro è in via di costituzione è quello ‘One Health’ e si occuperà di Scienze mediche, abbiamo già prodotto una decina di convegni internazionali, un volume sui neurodiritti”.

Per quanto riguarda le cerimonie di laurea: “Ci stiamo preparando dal punto di vista logistico, abbiamo attrezzato, grazie alla collaborazione del Comune di Torrevecchia Teatina, il parcheggio di fronte al palazzo dell’Ateneo, che sarà completamente riservato ai laureandi e ai parenti. Non abbiamo bisogno di grandi attrezzature, siamo in grado di gestire anche un così alto numero di lauree, potendo contare sulla presenza nelle commissioni di docenti della D’Annunzio, professori ordinari e associati. La nostra è una piccola università di grande qualità come dimostrano i percorsi dei tanti studenti, provenienti da tutta Italia, che domani concluderanno il loro brillante percorso di studi”, conclude Di Plinio.