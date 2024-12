UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA: OK A SETTE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

L’AQUILA – Il Presidente dell’Unione dei Comuni “Montagna Aquilana” Deborah Visconti, in occasione della chiusura dell’anno, annuncia con soddisfazione l’ingresso a tempo pieno e indeterminato di sette figure professionali “fondamentali per rafforzare l’organico dei servizi sociali forniti ai territori di riferimento”.

Nella seduta consiliare odierna è stato ribadito che al centro delle priorità restano i servizi sociali, con un incremento delle risorse destinate al supporto delle famiglie, all’assistenza agli anziani, ai disabili e alle persone in situazioni di fragilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un altro importante traguardo è stata l’approvazione delle variazioni di bilancio per acquisire i nuovi finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo a seguito dei bandi riguardanti l’esercizio associato di nuove funzioni e l’ampliamento di funzioni esistenti vinti dall’Ente.

“Ringrazio l’ex Commissario Paolo Federico per l’impegno assunto negli anni precedenti che ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi strategici odierni nonché la Giunta, sempre presente e attiva nelle attività di indirizzo politico/amministrativo”.

“Concludiamo l’anno 2024 – dichiara Deborah Visconti -, con un bilancio che rappresenta un passo importante per il futuro della nostra comunità mediante investimenti mirati nei servizi sociali e nuove assunzioni, dimostrando la volontà di costruire un territorio più inclusivo e dinamico grazie al lavoro di tutti. L’Unione dei Comuni proseguirà il proprio impegno con responsabilità e visione strategica, lavorando per rispondere alle esigenze attuali e future delle comunità locali anche in altri importanti ambiti per il rilancio economico e sociale della nostra montagna”.