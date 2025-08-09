UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA: OK ASSESTAMENTO BILANCIO, 5 MLN. “CERTIFICATA TENUTA FINANZIARIA”

L’AQUILA – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni – Montagna Aquilana nei giorni scorsi ha approvato all’unanimità l’assestamento di bilancio certificando “la tenuta della gestione finanziaria e la qualità della governance amministrativa”. Il documento è aderente alle previsioni ed ammonta a oltre 5 milioni di euro.

Lo annunciano il presidente, Deborah Visconti, sindaco di Sant’Eusanio Forconese, e il vice presidente con delega al Bilancio, Amedeo Tirabassi, vice sindaco di Scoppito.

L’Ente, che ha una grande responsabilità in particolare nel campo del sociale e dell’ istruzione, ha colto positivamente l’obiettivo di verificare ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), con cadenza almeno annuale, il permanere degli equilibri di bilancio e, in caso di necessità, adottare i provvedimenti correttivi entro il 31 luglio. Anche alla luce del parere del revisore dei conti.

“Siamo molto soddisfatti perché i dati sono il segnale di un ulteriore riconoscimento della nostra buona gestione a sostegno della collettività – spiegano i due amministratori -. Dal parere del Revisore Unico emergono dati particolarmente soddisfacenti: gli equilibri di bilancio risultano salvaguardati, sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui e di cassa, non c’è alcuna situazione di deficit strutturale o di squilibri nelle componenti fondamentali del bilancio, motivo per cui non sono richiesti interventi correttivi”.

Le valutazioni positive, espresse dal Revisore Unico, testimoniano da parte dell’Amministrazione una gestione contabile ordinata e coerente con la programmazione triennale, con un’attenzione particolare alla spesa pubblica. A convocare la seduta è stato il presidente del consiglio, Paride Ciotti, sindaco di Villa Santa Lucia.

La Giunta dell’Unione è completata dal vice presidente vicario, Fabio Santavicca, sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Gianmario Fiori, sindaco di Tornimparte, e Roberta Pacifico, assessore del comune di Barisciano.