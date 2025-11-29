UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA: OK VARIAZIONE BILANCIO, CONTI IN ORDINE, UN MLN SU SOCIALE E MINORI

L’AQUILA – L’Unione dei Comuni “Montagna Aquilana” nei giorni scorsi ha approvato alla unanimità, a fine esercizio 2025, una variazione di bilancio utile a recepire le importanti novità sopravvenute che rafforzano significativamente la capacità operativa e finanziaria dell’Ente, in vista dell’attività nel 2026: si tratta di progetti “premiati” attraverso la partecipazione a bandi regionali nell’ambito del sociale e della tutela e crescita dei minori, per circa un milione di euro e circa 670mila euro per la ristrutturazione della sede dell’ente a Barisciano.

Lo rendono noto il presidente, Deborah Visconti e il vice presidente con delega al Bilancio, Amedeo Tirabassi, rispettivamente sindaco di Sant’Eusanio Forconese, e vice sindaco di Scoppito.

Istituito nel 2016, l’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane” comprende 42 comuni e un bacino di oltre 36.000 persone pari al 2,7% della popolazione dell’intera regione Abruzzo e al 25% dell’intera provincia dell’Aquila, erogando in particolare servizi di segretariato, pronto intervento e assistenza in caso di emergenze sociali, personali e familiari, assistenza domiciliare e trasporto per anziani e disabili, erogazione di sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio, gestione di centri sociali per anziani e centri di aggregazione giovanile.

“Siamo lieti di evidenziare che questa variazione non solo mantiene il pareggio finanziario complessivo e il rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, quindi conti in ordine, ma è soprattutto un segnale tangibile di successo nella nostra azione amministrativa, in quanto recepisce l’acquisizione di importanti finanziamenti esterni, utili a mettere sul campo investimenti strategici per i territori e per migliorare i servizi”, spiegano Tirabassi e Visconti.

“La variazione – commenta Tirabassi – è principalmente guidata dall’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa a seguito dell’ammissione a finanziamento di progetti strategici, che ci permetteranno di investire sui territori quasi un milione di euro per interventi legati al sociale e alla tutela e crescita dei minori, tra cui proprio il contrasto alla Povertà Educativa Minorile per un importo di quasi 800.000 euro, fino ai servizi per alunni e studenti sordi e ciechi, a dimostrazione della vocazione per il sociale che caratterizza l’Unione dei Comuni e le scelte politiche di tutti gli amministratori che ne fanno parte”.

“Ultimo, ma certamente non per importanza, il finanziamento per la ristrutturazione della sede di Barisciano per un importo di 666.000 euro – spiega ancora il vice presidente -. Un ulteriore importante risultato con l’individuazione dell’avvio lavori per aprile 2026, grazie a questa variazione di bilancio, che é il riflesso di un Ente dinamico e capace di intercettare risorse vitali per il territorio. Questi finanziamenti ci permettono di onorare al meglio la nostra missione, in particolare nel sociale, fulcro del nostro intervento e dell’attività amministrativa dell’Unione, centrale verso i bisogni dei cittadini in aree interne e montane che hanno bisogno di sempre maggiori attenzioni per via di problematiche gravi, tra cui lo spopolamento e dei servizi meno puntuali”, conclude Tirabassi.