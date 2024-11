UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA VINCE PREMIO URBES, VISCONTI, “RICONOSCIUTO IMPEGNO SUL SOCIALE”

L’AQUILA – Il sindaco di Sant’Eusanio Forconese e presidente dell’Unione dei Comuni “Montagna Aquilana”, l’avvocato Deborah Visconti, ha ricevuto a Torino, in occasione della 41esima Assemblea annuale dell’Anci, il prestigioso premio Urbes Award 2024, nella categoria riservata ai piccoli e medi comuni sino a 50.000 abitanti.

Il premio, promosso dalla rivista Urbes, in collaborazione con l’Health City Institute e il network Cities+, giunto alla terza edizione, è stato assegnato da una giuria di professioniste ed esperte nell’ambito della salute e della promozione del benessere, presieduta da Ketty Vaccaro, responsabile Area welfare e salute della Fondazione Censis.

La motivazione del premio è incentrata sui risultati ottenuti nell’ambito della “promozione della salute e l’attenzione ai servizi sociali, in un territorio con scarsa densità ed alta complessità socio-demografica, attraverso l’unione e le sinergie di 29 Comuni”.

Commenta ad Abruzzoweb Visconti: “questo prestigioso riconoscimento rappresenta per noi non solo un traguardo, ma anche una conferma del valore della cooperazione e della visione collettiva. Il Premio Urbes è per noi una responsabilità che ci spinge a continuare con ancora maggiore impegno, affinché il nostro territorio possa essere sempre più un esempio di comunità del benessere. L’impegno che ha portato a questo risultato nasce dalla consapevolezza delle sfide uniche del nostro territorio, caratterizzato da una bassa densità demografica e un’elevata complessità socio-economica. Attraverso la sinergia di 29 comuni, abbiamo lavorato per promuovere il benessere della comunità, concentrandoci su due aspetti fondamentali: la salute e i servizi sociali”.

E aggiunge: “questo premio è un tributo al coraggio, alla determinazione e alla dedizione di tutti coloro che hanno contribuito a creare una rete di supporto e solidarietà, superando ostacoli geografici e demografici con innovazione e spirito di squadra. Ringraziamo l’Anci per aver riconosciuto i nostri sforzi, e il Lingotto Fiere di Torino per ospitare questa occasione memorabile.