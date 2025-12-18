UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA: VISITA E AUGURI DI NATALE AL CENTRO DIURNO DI NAVELLI

NAVELLI – Una visita al centro diurno di Navelli (L’Aquila) per lo scambio degli auguri di Natale con gli ospiti, gli operatori e i volontari della struttura.

Il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Aquilana, Deborah Visconti, e il Consiglio direttivo – composto dal vicesindaco di Scoppito Amedeo Tirabassi, dal sindaco di Santo Stefano di Sessanio Fabio Santavicca e dall’assesore al Comune di Barisciano Roberta Pacifico – hanno così voluto condividere un momento semplice ma profondamente significativo, che ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore della vicinanza alle persone e il senso di comunità che anima l’azione dell’Unione nei territori delle aree interne. Presente anche il padrone di casa, il sindaco di Navelli Paolo Federico.

“Questi luoghi – dichiara il presidente Visconti – raccontano meglio di qualsiasi parola cosa significhi prendersi cura delle comunità: presenza, ascolto e attenzione concreta ai bisogni delle persone. Come Unione Montagna Aquilana stiamo lavorando per rafforzare servizi di prossimità, inclusione sociale e reti di assistenza, perché nessun territorio e nessuna persona si sentano marginali”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Unione Montagna Aquilana a favore delle aree interne, attraverso buone pratiche che puntano al potenziamento dei servizi socio-assistenziali, al sostegno delle strutture di aggregazione, allo sviluppo della sanità di prossimità, alla promozione della telemedicina e al rafforzamento della collaborazione tra Comuni per garantire risposte più efficaci e tempestive ai cittadini.

“Il nostro lavoro quotidiano – aggiunge il Consiglio direttivo – è orientato a costruire comunità più coese e resilienti, valorizzando le realtà locali e sostenendo chi opera ogni giorno nei territori montani. Le aree interne non sono un limite, ma una risorsa da tutelare e accompagnare con politiche concrete”.

Il presidente e il Consiglio direttivo, infine, rivolgono “un ringraziamento agli operatori del centro diurno di Navelli per l’impegno e la dedizione dimostrati”, rinnovando l’augurio “di un Natale sereno e di un nuovo anno all’insegna della solidarietà e della crescita condivisa”.