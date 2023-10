UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA DI L’AQUILA: DE BLASIS, “OTTIMA NOTIZIA PER IL TERRITORIO”

L’AQUILA – “La decisione dei sindaci di creare l’ente ‘Unione dei Comuni Montagna di L’Aquila’ che avrà un ruolo centrale per preservare servizi fondamentali come quelli sociali e contribuirà alla gestione di progetti e servizi è un’ottima notizia per tutto il settore montano”.

Così, in una nota, l’europarlamentare aquilana Elisabetta De Blasis, rappresentante del Sud Italia.

“Spesso i nostri bellissimi comuni montani si trovano nella difficile posizione di dover rispondere alle aspettative dei cittadini senza averne i mezzi, le occasioni né il personale. Ammiro quindi l’attenzione dei sindici dei Comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, San Benedetto in Perillis, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo, che hanno deciso di consorziarsi per rispondere in maniera ancora più attenta alle esigenze di coloro che abitano la montagna”.

“In quanto unica rappresentante abruzzese al Parlamento Europeo, il mio ruolo – conclude De Blasis – sarà quello di supportarli nei progetti e nella salvaguardia delle aree interne del nostro territorio”.