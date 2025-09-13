UNIONE E FUSIONE DEI COMUNI: OGGI A RAIANO INCONTRO DI CIVITAMENTE PER “FUTURO VALLE PELIGNA”

RAIANO – Unione e fusione dei Comuni: sarà questo il tema al centro del confronto che si terrà oggi a Raiano, in provincia dell’Aquila, organizzato dall’associazione CivitaMente, con “l’obiettivo è quello di rendere reali le nuove forme di collaborazione e unione tra le realtà locali, al fine di immaginare il futuro del territorio peligno”. L’appuntamento è alle 17:30 all’Istituto Scientifico per la Salute Abeos.

All’incontro interverranno Milena Zanna, Sindaca di Valsamoggia, Enio Mastrangioli, segretario Lega Spi-Cgil Area Peligna ed ex sindaco di Raiano, oltre a Luciano D’Alfonso, deputato della Repubblica.

I lavori saranno coordinati dall’avvocato Daniele Di Bartolo.