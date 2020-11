UNIONE EUROPEA: MARSILIO A RIUNIONE COTER, CRUCIALE RUOLO AEROPORTI

L’AQUILA – Si è svolta questa mattina in videoconferenza la riunione della Commissione politica di coesione territoriale e bilancio della Conferenza delle Regioni dell’Unione Europea (Coter) a cui ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Nel corso della riunione il presidente Marsilio ha sostenuto il ruolo cruciale che gli aeroporti regionali svolgono per la coesione economica e territoriale dell’Unione Europea riuscendo a fornire connettività alle regioni e sviluppando il settore turistico.

“Sviluppare il settore turistico significa dare impulso all’economia del territorio e creare nuovi posti di lavoro, ecco perché gli aeroporti regionali diventano un punto di riferimento essenziale per la crescita economica. Questi mesi di pandemia hanno causato un sostanziale riduzione dei voli mettendo in grosse difficoltà finanziarie i piccoli aeroporti. Da qui la proposta di parere della Commissione Coter presentata dal relatore, Wladslaw Ortyl, Presidente del Gruppo Ecr, che chiede di destinare risorse del piano di ripresa europeo ‘Next generation EU’ da impiegare per il rilancio degli aeroporti. Servono investimenti per aiutare gli aeroporti regionali a raggiungere quegli obiettivi che la stessa Unione Europea ha posto in materia di digitalizzazione, sostenibilità e infrastrutture per la sicurezza”, ha dichiarato il presidente Marsilio.

