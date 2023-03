L’AQUILA – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a nome personale e dell’intera giunta regionale al nuovo vicepresidente Upi nazionale, Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: “Un incarico di prestigio in un momento storico in cui le Province sono chiamate a una radicale trasformazione per tornare a essere anello di congiunzione tra i cittadini e le attività della Regione”.