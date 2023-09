UNIONI MONTANE, VERRECCHIA (FDI): “MAGGIORE FORZA ISTITUZIONALE E PROTAGONISMO AI TERRITORI”

L’AQUILA – “Il progetto di legge 274/2022 approvato oggi dal Consiglio regionale, che permette il superamento delle ormai ex Comunità Montane, è un provvedimento di buon senso ed utile nell’ottica di restituire reale protagonismo ai territori”.

Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia: “La misura, di iniziativa della Giunta regionale, prevede il riordino delle aree interne abruzzesi e dei territori montani attraverso un criterio normativo che sancisce l’esercizio associato di funzioni nei comuni montani, attribuendo di fatto maggiore forza istituzionale. Esprimo soddisfazione per questa ulteriore legge regionale che guarda ai nostri territori sempre con l’obiettivo di aumentare i livelli di efficienza delle esperienze in atto e della futura programmazione”.