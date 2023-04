UNITALSI AVEZZANO: VACANZE SULLA NEVE PER VOLONTARI E DISABILI

ROCCARASO – “Giorni di vacanza in un clima di contagiosa allegria, tra sciate e passeggiate sulla neve, pomeriggi al palaghiaccio ed escursioni nei bellissimi paesi vicini”.

Sono appena tornati disabili e volontari della sottosezione Unitalsi di Avezzano “da un divertentissimo soggiorno sulle nevi di Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli”.

L’Unitalsi, quindi, “come ormai sappiamo, non è ‘solo’ pellegrinaggi: cerca di essere presenza nella quotidianità per venire incontro alle varie necessità di malati, anziani e disabili”, si legge in una nota.

Da oltre venti anni la sottosezione di Avezzano dell’Unitalsi organizza la vacanza invernale sulla neve: “questo appuntamento fisso rappresenta un momento di svago in cui si cementa l’amicizia ed il divertimento diventa davvero gioia condivisa”.

“Naturalmente, secondo lo stile ed il carisma dell’associazione, non sono mancati momenti di spiritualità, con il pensiero rivolto alla prossima Pasqua”.

Nelle foto alcuni momenti di gioia con disabili, volontari e familiari.