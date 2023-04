UNITE: EURODEPUTATO FDI VS CARTA VALORI “IMPREGNATA IDEOLOGIA GENDER”, DURA REPLICA DELLA CGIL

TERAMO – “Apprendiamo che è partito un attacco alla iniziativa dell’Università di Teramo che ha proposto agli studenti di sottoscrivere la Carta studentesca per il rispetto e la valorizzazione di ogni forma di diversità. Una Carta studentesca che letta con attenzione, nei suoi otto punti, dovrebbe essere sottoscritta senza riserve da chiunque”.

Così in una nota la Cgil dopo le critiche sollevate da Fratelli d’Italia da parte dell’eurodeputato Vincenzo Sofo e dal vicepresidente Gioventù nazionale Francesco Di Giuseppe al Dipartimento di Scienze della Comunicazione, prendendo di mira in particolare l’iniziativa che sofo definisce “totalmente imperniata di ideologia e ipocrisia. Come spesso la sinistra fa, utilizzando termini generici e fuorvianti, cerca di introdurre l’ideologia gender e lgbt nelle nostre università. Si cerca inoltre di introdurre un cosiddetto linguaggio inclusivo, senza però specificare in cosa consista, aprendo a interpretazioni parziali e tendenziose. Sembra di rivedere alla lontana quel Ddl Zan che voleva chiudere la bocca a tutti coloro che non la pensassero come le lobby arcobaleno. Simili regolamenti, inoltre, attuati in altre università hanno aperto la porta alla cosiddetta “carriera alias”. Una scorciatoia attraverso la quale spesso si aggiunge altra sofferenza a giovani che si trovano in situazioni di fragilità e con gravi crisi di identità”.

Per la Cgil, c’è invece “l’impegno delle studentessa e degli studenti, delle e dei docenti a dare un contributo, con azioni quotidiane, per una società più inclusiva, per creare spazi di condivisione nel rispetto reciproco, per sentirsi parte della comunità, senza discriminazioni di alcun tipo, con l’impiego di un linguaggio inclusivo, anche con l’uso responsabile degli strumenti digitali e delle iniziative scientifiche di sensibilizzazione. Valori, conclude la Carta, da promuovere attraverso azioni quotidiane. Sono i principi basilari sui quali dovrebbe reggersi una comunità. Sono il richiamo alla Carta Costituzionale nata dall’antifascismo e dalla Resistenza, che alcune forze politiche faticano a ricordare, pur avendo giurato fedeltà a tali valori nel momento in cui hanno assunto incarichi pubblici. Sono il riferimento all’eguaglianza sostanziale e non solo formale, sancito in maniera limpida e inequivocabile dall’art. 3 della Costituzione”.

La CGIL Teramo esprime “grande apprezzamento per l’iniziativa che pone al centro del progetto formativo la crescita di una consapevolezza diffusa per essere cittadini capaci di includere e di dialogare senza frapporre veti e barriere; solo in questo modo si hanno gli strumenti per affrontare la complessità del mondo. Chi pone argini e barriere, adombrando paure e alimentando divisioni, non aiuta il processo di crescita dei nostri studenti e delle nostre studentesse”.