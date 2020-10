UNITE FORMERA’ SOCI DI POLO AGIRE: FIRMATA CONVENZIONE

TERAMO – I Corsi di laurea dell’Università di Teramo in Scienze e tecnologie alimentari, in Viticoltura ed enologia, in Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità e in Biotecnologie potranno contribuire alla formazione dei soci del Polo Agroalimentare Agire e dei suoi dipendenti.

La convenzione – firmata ieri mattina all’Università di Teramo dal rettore Dino Mastrocola e dall’amministratore delegato del Polo Agire Donatantonio De Falcis – rappresenta un’ulteriore collaborazione tra due istituzioni, punti di riferimento del settore dell’agroalimentare abruzzese e non solo.

