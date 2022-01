UNITE, IL SOTTOSEGRETARIO ANDREA COSTA NON PARTECIPERÀ ALL’INAUGURAZIONE DELL’OSPEDALE VETERINARIO

TERAMO – Con una nota trasmessa al preside della Facoltà di Medicina Veterinaria Augusto Carluccio, il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa ha comunicato che non potrà essere presente all’inaugurazione dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (Ovud) per sopraggiunti impegni parlamentari.

Si ricorda che l’evento, che si svolgerà lunedì 17 gennaio nel Campus “Ruggero Bortolami” a Piano d’Accio, è suddiviso in due parti: alle ore 10.00 si terrà il convegno dal titolo One Health: il metodo per una salute globale.

Alle ore 11.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’Ospedale Veterinario.