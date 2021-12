UNITE: LA COSTITUZIONE ITALIANA IN DONO AI NUOVI ISCRITTI FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

TERAMO – Si svolgerà oggilunedì 6 dicembre 2021, alle ore 15.00, nell’Aula Magna di Ateneo il Welcome Matricole della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Il Preside e i docenti della Facoltà daranno il proprio personale benvenuto alle neo-matricole consegnando loro una copia della Costituzione Italiana.

“La Facoltà di Scienze della Comunicazione ‒ dichiara il preside Christian Corsi ‒ ha deciso di donare il testo della Costituzione Italiana perché essa custodisce il patrimonio etico e di valori della nostra comunità. È un testamento politico, il cui insegnamento siamo tutti chiamati a tramandare, perché solo così essa ha speranza di sopravvivere: celebrando il ricordo dei padri costituenti e nel rispetto di ogni parola in essa contenuta. La libertà è nulla senza la responsabilità e senza l’osservanza del dovere alla solidarietà. In un momento così particolare per la vita della nostra comunità non dovremmo dimenticare questo insegnamento e noi non lo dimentichiamo”.

“L’importante iniziativa ‒ aggiunge il Preside ‒ nasce in virtù di una progettualità di lungo periodo che vede i nostri studenti al centro di un cambiamento sociale e culturale che si fonda sulla tutela dei diritti individuali e collettivi e sullo sviluppo della comunità, principi fondamentali di cui la Costituzione della Repubblica Italiana è custode, che necessitano di essere tramandati alle nuove generazioni, affinché esse diventino promotrici di una cultura del diritto, dell’uguaglianza, dell’inclusione sociale e della tutela delle libertà individuali e collettive”.