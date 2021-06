UNITE, PUBBLICATO VOLUME “VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

TERAMO –In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato– il 20 giugno – la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona ha realizzato una pubblicazione dedicata alla “Violenza contro le donne nella protezione internazionale”, frutto di un progetto formativo congiunto tra la Commissione, la cooperativa sociale On the Road e l’Università degli Studi di Teramo.

La pubblicazione dell’Università di Teramo– curata daFiammetta Ricci e Laura Di Filippo rispettivamente della Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza – vuole essere una guida rivolta ai diversi operatori di settore, ai funzionari delle Commissioni territoriali e agli studenti delle Università. Una guida teorica che aiuti a cogliere il fenomeno della violenza di genere e la sua rilevanza nella procedura di asilo, ma allo stesso tempo una guida pratica utile a individuare nell’attività di audizione delle donne migranti il vissuto di violenza che legittima la richiesta di protezione internazionale.

È possibile accedere alla pubblicazione al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1Kcg0R0ToN1HqLHDByD3zfivCu32NhlEs/view?usp=sharing