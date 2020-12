UNITE: STIPULATA CON COMUNE DI GIULIANOVA CONVEZIONE PER MASTER SU “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”

GIULIANOVA – Stipulata una convenzione tra l’Università di Teramo ed il Comune di Giulianova per l’istituzione del Master sulla Democrazia Partecipata

La Giunta ha approvato la delibera di convenzione tra l’Università degli studi di Teramo ed il Comune di Giulianova, per l’istituzione del Master di I Livello “Democrazia Partecipata: autonomie locali e processi deliberativi”, per l’anno accademico 2020/2021.

Lo schema di convenzione prevede l’erogazione di una Borsa di studio del valore di 1.200,00 euro riservata a giovani studenti universitari residenti nel Comune di Giulianova. Nel caso in cui ci siano più studenti interessati, l’Ente si riserva di dare la priorità allo studente con Isee familiare più basso. Nel caso in cui non vi fossero studenti giuliesi interessati, la possibilità di iscrizione al Master verrà riservata al personale dipendente comunale, selezionato con specifico avviso.

La convenzione stipulata con l’Università di Teramo prevede anche l’accoglienza presso le strutture comunali di 4 corsisti del Master, che potranno effettuare un periodo di stage formativo (pari a 160 ore per ciascun corsista). Sarà l’istituzione universitaria a proporre, di volta in volta, il nominativo del tirocinante, concordato con l’Ente comunale.

“Una bella e valida iniziativa che, non solo contribuisce a formare i giovani cittadini alla buona pratica della partecipazione alla vita amministrativa – dichiara il consigliere comunale delegato alla Democrazia Partecipata Antonella Guidobaldi – ma anche di approfondire le tematiche del diritto pubblico, in un momento storico in cui si sente l’esigenza proiettata verso il miglioramento della preparazione della classe politica. Si tratta di uno dei primi punti che l’Amministrazione comunale si accinge a realizzare, che punta ad un proficuo rapporto collaborativo con la Democrazia Partecipata”.

