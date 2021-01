UNITI ANCHE NELLA MORTE, COVID PORTA VIA CONIUGI A DISTANZA DI UN GIORNO

FRANCAVILLA – Il covid se li è portati via a un giorno di distanza, Franco Marinelli e Licia Mammarella, i genitori assessore all’Ambiente del Comune di Francavilla al Mare Wiliams Marinelli.

Settantatre anni lui e 69 lei, come si legge sul quotidiano Il Centro, hanno combattuto con il virus per meno due settimane. La positività di entrambi è stata accertata appena dopo il periodo natalizio: prima l’uno, poi l’altro, in seguito ai sintomi dell’infezione, sono stati sottoposti a tampone, risultando positivi. Entrambi originari di Torrevecchia Teatina, erano stati ricoverati all’ospedale di Pescara.

“Un anno trascorso senza abbracci, senza strette di mano, senza baci, fino al fatidico 26 dicembre, quando il Covid ha deciso di portarvi via permettendoci solo un veloce saluto con la promessa che presto ci saremmo rivisti – ha scritto nella giornata di ieri Marinelli sui social -. È difficile trattenere le lacrime, ma anche la rabbia è tanta».

Per la coppia si è preferito non procedere con il funerale. Nella giornata di domani, verrà allestita la camera ardente nell’obitorio dell’ospedale di Pescara, così da consentire ad amici e parenti la possibilità di dare un ultimo saluto. Nelle prossime settimane, verrà organizzata una messa.

