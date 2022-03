“UNITI PER L’UCRAINA”, ALL’AQUILA UNA PARTITA DEL CUORE TRA ARTISTI TV E VECCHIE GLORIE DEL CALCIO

L’AQULA – Presentata ieri nella, Sala stampa “Franco Giancarli” dello Stadio “Gran Sasso d’Italia” dell’Aquila, la Partita del cuore-Uniti per l’Ucraina, in programma sabato 26 marzo alle 17,30 proprio allo stadio “Gran Sasso d’Italia” tra la Nazionale italiana artisti tv e le Vecchie glorie del calcio italiano.

“Ci siamo immedesimate nella sofferenza del popolo Ucraino – ha spiegato Valeria Baccante, presidente della associazione Mamme per L’Aquila e ideatrice dell’iniziativa – ed abbiamo proposto al club rossoblù questa manifestazione. Ringraziamo gli aquilani ed i commercianti che hanno aderito con amore ed hanno acquistato i blocchetti dei biglietti”.

Per l’evento sono stati venduti circa 2mila biglietti, al costo di 5 euro, con il ricavato che sarà interamente destinato ad una associazione che tutela i bambini.

“Anche noi per un evento tragico siamo stati cacciati di casa e quindi possiamo capire queste persone, che stanno vivendo nel 2022 una situazione brutta ed anacronistica – ha commentato il presidente dell’Aquila 1927 Massimiliano Barberio -. Ringraziamo tutti i partecipanti, che appena contattati hanno aderito con entusiasmo ed il Dg Tuosto che ha chiamato tanti dei partecipanti”.

Tra le iniziative collaterali sarà presente anche la nazionale di ciclismo under 23 ucraina, ospite all’Aquila e sarà organizzata un’asta con una maglia dell’Aquila calcio autografata da Roberto Baggio. “In poco tempo abbiamo organizzato l’evento ed ora è tutto pianificato, con una lista in evoluzione, con alcuni personaggi noti che devono confermare e alcune disdette anche a causa del Covid – ha detto Alessandro Ciampa, dg della Academy L’Aquila Calcio – Osvaldo Bresciani, presidente Nazionale italiana artisti TV, ha fornito una lista con tanti nomi noti tra cui anche i giornalisti aquilani Giammarco Menga ed Enrico Giancarli. Per le vecchie glorie del calcio italiano invece hanno confermato la presenza tra gli altri Cristiano Del Grosso, Giuseppe Pancaro, Luciano Zauri, Matusalem, Christian Panucci, Mauro Esposito, Renato Greco, Vincenzo Lanotte e Ivan Tisci. Il direttore di gara sarà Giampaolo Calvarese“.

I punti vendita dove acquistare i biglietti per l’evento:

Pit Stop Hair Parrucchieri – via Leonardo da Vinci,31

il Guerriero tabaccheria caffetteria – corso Vittorio Emanuele,1

Feel It – via Roma, 125

Bar Gelateria DUOMO – piazza Duomo

Casa Sciue’ – Via Nizza 6,10

Guarino Sport & Style – via Marrelli

Peterland – piazza Duomo, 24

la Bottega da Marcello – piazza Duomo

Fashion Kids – galleria Panorama

Manzi Abbigliamento – via Giuseppe Verdi, 2

Attoprimo – via Giuseppe Verdi, 23

CM Graf Centro Stampa Digitale – strada Statale 17

Bar Racing – via della Crocetta

Fabio Rosito Parrucchieri – Via Cardinale Mazzarino 49

L.d.f. 4 di Emanuele Di Francia – Via Marrelli, 5/7

Concessionaria Autoquattro – km 42,990 strada statale 17

Arcamedica – via dei Piccolomini, 30

Rust Store Calvin Klein jeans – Corso Vittorio Emanuele C

Tabaccheria Ludo & Nicco – via XX Settembre

A.S.D Il Moro Volley – Palazzetto sport Papa Giovanni XXIII, Via della Romana – Paganica