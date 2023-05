“UNITI PER ORTONA”: INCONTRO OPPOSIZIONI SU CRISI POLITICO-AMMINISTRATIVA

ORTONA – “Ci presentiamo tutti insieme di fronte ai cittadini per confermare la nostra scelta: quella di procedere uniti per Ortona”.

Così, in una nota, gli otto consiglieri comunali di opposizione Franco Vanni, Angelo Di Nardo, Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti che hanno organizzato per sabato prossimo, 20 maggio, un evento nella Sala Eden di Ortona, con inizio alle ore 18,30.

Incontreranno i cittadini per spiegare, si legge in una nota, “il perché di un’esperienza condivisa, che vuole recuperare la città alla progettualità e alla buona amministrazione”.

“Il primo anno di giunta Castiglione non ha prodotto per Ortona alcun risultato, la città continua a impoverirsi e sta perdendo il ruolo di punto di riferimento nel territorio. Idee, confronto e progetti sono scomparsi. Per questo i consiglieri comunali invitano tutti i cittadini ad essere presenti e ad ascoltare le loro proposte”, concludono.