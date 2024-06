L’AQUILA – Lutto all’Università dell’Aquila per la prematura scomparsa della studentessa Simona Licani.

In una nota, il rettore dell’Università, Edoardo Alesse, a nome di tutto l’Ateneo, esprime “sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa della studentessa Simona Licani, iscritta la primo anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche presso la sede distaccata di Teramo.”