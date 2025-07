UNIVAQ: AL POLO DI ROIO IN MOSTRA PROGETTI E ATTIVITA’ SPERIMENTALI DEI LABORATORI INGEGNERIA

L’AQUILA – In occasione delle sedute di laurea del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia (Diiie) dell’Università degli Studi dell’Aquila, prende vita l’iniziativa “Lauree in scena, laboratori in mostra!”, un evento aperto al pubblico, pensato per trasformare la curiosità in innovazione.

Il 22 e 23 luglio, a partire dalle ore 9 durante tutte le giornate di laurea, il Polo di Roio ospiterà l’esposizione dei progetti e delle attività sperimentali realizzate nei laboratori del dipartimento, offrendo a studenti, famiglie e cittadini uno sguardo diretto sul cuore della ricerca e della formazione tecnica e scientifica.

Saranno presenti docenti, ricercatori, ricercatrici, dottorandi/e e personale tecnico del Dipartimento, che accompagneranno i visitatori illustrando le attività dei laboratori, le tecnologie impiegate e le potenzialità dei percorsi di studio e di ricerca attivi presso il Diiie.