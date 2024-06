UNIVAQ: AL VIA I PERCORSI ABILITANTI PER  INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

L’AQUILA – Il neoistituito Centro Universitario per la Formazione degli Insegnanti Secondari (CUFIS) dell’Ateneo aquilano è pronto per far partire 13 percorsi formativi per altrettante classi di concorso di Scuola secondaria di I e II grado.

Si risponde in questo modo – si legge in una nota – al fabbisogno di docenti espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal territorio, nonché alle aspettative di numerosi aspiranti docenti tra laureandi, neolaureati e precari della scuola.

Il bando di ammissione consultabile al link:https://www.univaq.it/section.php?id=2224, sarà aperto fino alle ore 13.00 di lunedì 17 giugno e prevede la copertura di 285 posti complessivi.

Le/I candidate/i devono effettuare l’iscrizione al percorso dal giorno 11 giugno 2024 fino alle ore 13.00 del giorno 17 giugno 2024,

I percorsi formativi rispondono al nuovo modello di formazione docenti descritto nel DPCM del 4 agosto 2023 che prevede l’integrazione di competenze di area trasversale, comune a tutti gli indirizzi, declinate su discipline di natura pedagogica, psico-socio-antropologica, giuridica e informatica e competenze relative alle didattiche delle specifiche discipline.

Una parte saliente della formazione sarà destinata al tirocinio nelle scuole accreditate dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.

Laureandi e laureati potranno seguire un percorso da 60 CFU, mentre i precari della scuola e i vincitori di concorso privi di abilitazione un percorso da 30 CFU. Le lezioni inizieranno in modalità intensiva il 15 luglio.

Classi di concorso attivate

A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-19 Filosofia e storia

B-02 Conversazione in lingua straniera (Inglese)

AD-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Tedesco)

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-26 Matematica

A-27 Matematica e fisica

A-20 Fisica

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-42 Scienze e tecnologie meccaniche

B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche