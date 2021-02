UNIVAQ: AL VIA I TEST DI INGRESSO TOLC 2021, TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – Dal prossimo mese di marzo avranno inizio le sedute di test di ingresso per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico che utilizzano il formato a valenza nazionale “Tolc” (Test On-Line Cisia) del Consorzio Cisia.

“A causa del perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza causata dal Covid-19 e in considerazione dell’esperienza molto positiva riscontrata nello scorso anno – si legge in una nota -, l’Università degli Studi dell’Aquila ha deciso di continuare ad erogare i Tolc nella modalità a distanza denominata [email protected] anche per le prime tornate del 2021. Al servizio di un crescente numero di corsi di studio, i test vengono erogati nei formati TOLC-I (Ingegneria), TOLC-E (Economia), TOLC-S (Scienze), TOLC-B (Biologia) e TOLF-F (Farmacia), e distribuiti in varie sessioni durante l’anno. Dal mese di marzo (11 e 12 Marzo) saranno erogati dal nostro Ateneo i TOLC-I, mentre per tutti gli altri TOLC (B, E, F, S) l’erogazione partirà dal mese di Maggio. Alla luce del gran numero di iscrizioni registrate lo scorso anno, gli studenti interessati sono invitati a prenotarsi al più presto per il tipo di test previsto per l’orientamento in ingresso o per l’ammissione al corso di studio prescelto”.

Nella tabella seguente viene fornito un riepilogo dei corsi di studio che adottano i test Cisia, la tipologia di test e le modalità di ingresso.

I test Cisia, introdotti inizialmente per i corsi di ingegneria, costituiscono ormai da anni un valido strumento per la verifica delle conoscenze in ingresso e l’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi: l’obbligatorietà del test per l’immatricolazione ai corsi di studio, unitamente all’organizzazione di precorsi e di forme accurate ed estese di tutorato in itinere per gli studenti che hanno bisogno di colmare lacune preesistenti, risponde ad un requisito di qualità dell’offerta formativa dell’ateneo. Proprio in virtù del fatto che i test sono inquadrati nella linea strategica di ateneo relativa all’orientamento in ingresso, si ricorda che verrà rimborsata la quota di 30 € richiesta per l’iscrizione al test a tutti gli studenti che, sostenendo un test Cisia in una delle sedute gestite dall’Università dell’Aquila, si immatricoleranno ad un corso di studio della stessa università.

Informazioni ed istruzioni dettagliate per sostenere il [email protected] possono essere trovate in questi due link:



Se sei uno studente interessato a sostenere il TOLC e vuoi essere costantemente aggiornato, ti suggeriamo inoltre di consultare i canali social del Csia:

Facebook https://www.facebook.com/consorziocisia

Instagram https://www.instagram.com/cisia_tolc_test/?hl=it

Sul sito del Cisia (https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/) sono disponibili i calendari completi a livello nazionale delle prime sessioni TOLC delle varie aree. A breve i calendari delle sedute TOLC organizzate dall’Università dell’Aquila saranno disponibili anche sui siti dei dipartimenti e dei corsi di studio dell’ateneo.

Tutte le notizie riguardanti i test per i corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale o locale che non ricorrono ai test Cisia saranno rese note, non appena disponibili, sul sito di www.univaq.it

