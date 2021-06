UNIVAQ, AVVIATA LA SECONDA FASE DI TEST DI INGRESSO CISIA 2021

L’AQUILA – Concluso lo svolgimento delle sedute di test TOLC-I e TOLC-S della prima fase (Marzo-Maggio), è in corso l’erogazione dei test della seconda fase in tutti i formati: TOLC-I (Ingegneria), TOLC-E (Economia), TOLC-S (Scienze), TOLC-B (Biologia) e TOLF-F (Farmacia).

A causa del perdurare di limitazioni e cautele imposte dall’emergenza causata dal COVID-19 e in considerazione dell’esperienza molto positiva riscontrata dall’inizio della pandemia, l’Università degli Studi dell’Aquila ha deciso di continuare ad erogare i TOLC nella modalità a distanza denominata TOLC@CASA anche per il corrente periodo giugno-luglio.

In particolare, sono aperte le iscrizioni per le sessioni di test dei giorni 14, 15, 19, 20 e 21 luglio prossimi. Gli studenti interessati sono invitati a prenotarsi al più presto per il tipo di test previsto per l’orientamento in ingresso o per l’ammissione al corso di studio prescelto. Nella tabella seguente viene fornito un riepilogo dei corsi di studio che adottano i test CISIA, la tipologia di test e le modalità di ingresso.

In aggiunta ai test già erogati negli anni passati si segnalano l’introduzione dei nuovi test adottati dal Corso di laurea triennale in Psicologia e dal Corso di Laurea magistrale ciclo unico in Ingegneria Edile ed Architettura.

Il corso di laurea di primo livello in Scienze Psicologiche Applicate utilizzerà come test autovalutativo non selettivo il TEST PSI erogato in via sperimentale dal CISIA in modalità TOLC@CASA.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile – architettura utilizzerà per la selezione il test ARCHED erogato sempre dal CISIA. La prova è programmata per il 6 Settembre 2021 come data unica a livello nazionale.

Dopo il 20 Luglio prossimo verrà aperta l’iscrizione alle sedute di test definite nel calendario completo della terza fase (Settembre-Ottobre 2021). In questa ultima fase verrà data anche la possibilità di svolgere i test nei laboratori accreditati dell’Università agli studenti interessati che ne faranno richiesta.

I test CISIA, introdotti inizialmente per i corsi di ingegneria, costituiscono ormai da anni un valido strumento per la verifica delle conoscenze in ingresso e l’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi: l’obbligatorietà del test per l’immatricolazione ai corsi di studio, unitamente all’organizzazione di precorsi e di forme accurate ed estese di tutorato in itinere per gli studenti che hanno bisogno di colmare lacune preesistenti, risponde ad un requisito di qualità dell’offerta formativa dell’Ateneo. Proprio in virtù del fatto che i test sono inquadrati nella linea strategica di ateneo relativa all’orientamento in ingresso, si ricorda che verrà rimborsata la quota di 30 € richiesta per l’iscrizione al test a tutti gli studenti che, sostenendo un test CISIA in una delle sedute gestite dall’Università dell’Aquila, si immatricoleranno ad un corso di studio della stessa Università.

Informazioni ed istruzioni dettagliate per sostenere il TOLC@CASA possono essere reperite sulle pagine web del CISIA:

https://www.cisiaonline.it/tolccasa-cosa-fare-prima-durante-e-dopo/

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/il-giorno-del-tolc/il-giorno-del-tolccasa-cosa-fare-e-come-avviare-la-prova/

Sul sito del CISIA (https://www.cisaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/) sono disponibili i calendari completi a livello nazionale delle sessioni TOLC aperte per le varie aree e, in quest’ambito, è reperibile direttamente il calendario completo delle sedute di test dell’Università dell’Aquila.

Tutte le notizie riguardanti i test per i corsi di Laurea ad accesso programmato nazionale o locale che non ricorrono ai test CISIA saranno rese note, non appena disponibili, su www.univaq.it

Infine, le informazioni dettagliate sui test di ingresso di tutti i corsi di laurea e sull’offerta formativa completa dell’Università dell’Aquila saranno esposte durante l’evento di orientamento rivolto a studenti e famiglie “Porte Aperte@UnivAQ”, che si terrà in modalità mista nei prossimi 14 e 15 Luglio secondo il programma che sarà a breve reperibile sulla pagine web https://www.univaq.it/news_home.php?id=15502