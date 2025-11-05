UNIVAQ: CYBERCRIME, CONTROLLO SOCIALE E IA, DUE GIORNATE PER CAPIRE COME DIFENDERSI

L’AQUILA – Fake news, intelligenza artificiale, deepfake e sorveglianza digitale.

Le nuove frontiere della criminalità tecnologica saranno al centro del convegno nazionale online “Tecnologie, controllo sociale e criminalità: implicazioni socio-educative e strategie di contrasto”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila in collaborazione con l’Associazione Vittime del Dovere.

Due giornate – si legge in una nota – “di dibattito ad alto livello, aperte al pubblico, con la partecipazione di magistrati, ufficiali delle Forze dell’Ordine, esperti di cyber security, docenti universitari e giornalisti, per comprendere come le tecnologie stiano cambiando la società e il modo di fare crimine”.

Il convegno sarà interamente fruibile sulla piattaforma Cisco Webex al link https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra.

Di seguito il programma completo.

Giorno 06.11.2025 – I SESSIONE

Moderatore: Dott. Francesco Terragno

Dalle ore 09.00 alle 9.30:

Accesso all’aula virtuale e registrazione dei partecipanti.

Saluti istituzionali:

· Professor Fabio Graziosi, Rettore Università degli Studi dell’Aquila

· Dott.ssa Maria Camilla Strizzi, Viceprefetto aggiunto Prefettura dell’Aquila

· Avv. Paola Giuliani, Assessore con delega al Contenzioso e Avvocatura, Trasporti e Infrastrutture del Comune dell’Aquila

· Prof.ssa Lina Calandra, Professore associato di Geografia, Università dell’Aquila

· Dott.ssa Emanuela Piantadosi, Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere

I SESSIONE – “Cybercrime, sicurezza e responsabilità istituzionale”

Interventi:

· Col. t. SFP Pierfrancesco Oriolo, Comandante Provinciale L’Aquila della Guardia di Finanza

· Dott.ssa Barbara Strappato, Primo Dirigente della Polizia di Stato – Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica

Intervento: “L’evoluzione della minaccia cyber: deepfake e criminalità”

· Maggiore Emanuele Riganelli, Capo Settore Informatica della DIA – Ufficio Ispettivo e Logistico – Area Logistica

Intervento: “Intelligenza artificiale e analisi dei dati nel contrasto alla criminalità organizzata: innovazione, etica e responsabilità istituzionale”

· Gen. Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

· Videomessaggio: On. Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

· Dott. Francesco Lupia, Magistrato ordinario presso il Tribunale di Tivoli

Intervento: “Il controllo sociale nell’era informatica ed il diritto alla riservatezza: il punto di equilibrio e le ricadute sull’accertamento delle fattispecie di reato”

· Dott. Luca Tatarelli, fondatore e direttore di Report Difesa

Intervento: “Media, fonti e fake news”

Seguirà spazio di dibattito dedicato alle domande degli studenti.

Giorno 07.11.2025 – II SESSIONE

Moderatore: Dott. Francesco Terragno

Dalle ore 09.00 alle 9.30:

Accesso aula virtuale e registrazione partecipanti

Saluti:

· Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia

· Prof.ssa Lina Calandra, Professore associato di Geografia, Università dell’Aquila

· Ambra Minervini, Vicepresidente dell’Associazione Vittime del Dovere

II SESSIONE – “Etica, educazione e società digitale”

Interventi:

· Prof. Roberto Russo, Direttore Generale della Link Campus University e docente di Diritto Costituzionale

Intervento: “2025 – Fuga dalla complessità. I rischi di delegare la facoltà di pensare”

· Prof.ssa Donatella Donati, Ricercatrice in Logica e Filosofia della Scienza, Università degli Studi dell’Aquila

Intervento: “Etica dell’IA e bias algoritmici”

· Prof. Antonio Opromolla, Ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università degli Studi dell’Aquila

Intervento: “I media digitali tra sorveglianza e disuguaglianze sociali”

· Prof.ssa Lina Calandra, Professore associato di Geografia, Università degli Studi dell’Aquila

Intervento: “Dal virtuale al territorio: il contributo della geografia per conoscere e contrastare il cybercrime”

· Avv. Sabrina Mariotti, Foro di Monza, Ufficio legale dell’Associazione Vittime del Dovere

Intervento: “Educare all’AI per una cittadinanza consapevole: riflessioni tra diritto, scuola e professioni”

· Avv. Paola Maria Di Luccia, Foro di Monza, Ufficio legale dell’Associazione Vittime del Dovere

Intervento: “Educazione alla legalità: la trasformazione delle condotte penalmente rilevanti al passo con l’evoluzione tecnologica”

Anche in questa sessione è previsto uno spazio finale di confronto con gli studenti, cuore pulsante dell’iniziativa.

Il convegno punta a costruire un ponte tra etica, diritto e tecnologia, fornendo strumenti concreti per leggere e contrastare le nuove forme di controllo e manipolazione sociale.

Un’occasione unica per studenti, professionisti e cittadini di riflettere su come educare alla cittadinanza digitale, difendendo diritti e libertà nell’era dell’intelligenza artificiale.